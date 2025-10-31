黃仁勳炸雞餐敘轟動 APEC企業峰會登場1／黃仁勳「吃喝商場學」 邀三星、現代會長嗑炸雞

輝達執行長黃仁勳和三星會長李在鎔及現代汽車會長鄭義宣一起吃炸雞、喝啤酒，大批粉絲在店外圍觀。（路透社）

南韓APEC企業領袖峰會最大亮點之一，就是輝達執行長黃仁勳31日的演講，而黃仁勳昨晚抵達南韓後，就先跟三星會長李在鎔及現代汽車會長鄭義宣共享南韓上班族最愛的組合「炸雞與啤酒」，還送上輝達最新AI超級電腦給這兩位合作夥伴。

南韓首爾炸雞店前大批圍觀，這會是誰來了。輝達執行長黃仁勳：「我喜歡炸雞，也喜歡啤酒，也喜歡和朋友們一起吃炸雞，喝啤酒」。

來到炸雞店跟三星電子會長李在鎔以及現代汽車集團會長鄭義宣聚餐，還是黃仁勳提議的見面伴手禮是輝達最新的個人AI超級電腦，這間南韓炸雞店名叫Kkanbu，在韓文裡就是可以互相信任的夥伴。

黃仁勳粉絲：「我成為黃仁勳粉絲，因為他正在顛覆整個半導體產業」。店外擠爆千人圍觀下，黃仁勳跟兩位南韓企業巨擘大嗑炸雞外，也喝起交杯酒，產業趨勢晚點再談，永遠是親民、大方作風，黃仁勳當晚除了為所有餐廳客人買單，用餐到一半也走出店外發送炸雞，分享給粉絲跟維護秩序的警察，簽名行程沒有少，幸運的人當場獲得輝達產品。

黃仁勳：「我很期待能在APEC與（李在明）總統會面，而且南韓與輝達將有許多合作宣布，我在這裡有非常多令人驚嘆的合作夥伴」。黃仁勳31號的演講是本屆APEC企業領袖峰會最大亮點之一，事實上，參與輝達AI合作的除了三星及現代，還有SK集團跟Naver，睽違15年訪韓，南韓正式颳起黃仁勳，仁來瘋。





