黃仁勳炸雞餐敘轟動 APEC企業峰會登場2／不是中華台北！ Taiwan+我國國旗登APEC官方轉播銀幕

2025年亞太經濟合作會議APEC領袖峰會今（31日）揭幕，由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，我國領袖代表林信義出場時，但值得注意的是，媒體中心的官方轉播銀幕秀出台灣、而且還有我國國旗，而不是稱呼我們參加APEC名稱「中華台北」。

林信義出場，APEC媒體中心大大電視牆上大方秀出我國國旗寫著台灣，出場順序同樣是以Taiwan的為代表，東道主形容，台灣是南韓晶片領域的主要競爭者，儘管進到會場，林信義前方名牌還是以我國在APEC的正式名稱中華台北，但是場邊的韓媒報導幾乎全部這樣寫。

記者吳洛瑩：「包含韓國先驅報和韓國時報介紹我國領袖代表林信義的時候，都是寫Taiwan，也大方放上台灣國旗」。韓國國營有線電視頻道KTV國民放送，民營電視台SBS同樣轉播放送APEC場邊，外媒媒體記者私下透露，自家公司報導台灣，政治主權問題依舊敏感，但對她個人來說，台灣和中國分別再清楚不過。

泰國記者：「（對我的公司來說），主要的敏感和限制是就是名字，我們可以稱呼，（台灣是一個國家嗎，還是不行），個人來說，我可以分辨台灣和中國完全不一樣，我支持台灣的主權，我認為自治權和台灣人民的意願是重要的事情」。

根據了解，我方沒料到APEC期間會看到我方國旗，特別是，APEC通常以經濟體而非國家為代表，但在民間互動，台灣確實早有能見度。記者吳洛瑩：「以往在國際場合常常被吃豆腐，但現在台灣就是台灣，越來越清楚」。

