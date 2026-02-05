黃仁勳為何三天兩頭往台灣跑？專家曝他來台只為一件事：與台積電有關

輝達執行長黃仁勳日前結束為期5天的訪台行程，離台前接受訪問時表示，輝達的供應鏈規模正快速擴張，未來將在台灣招募更多人才。他並讚揚台灣人才優秀、工作態度認真，強調輝達計畫在台灣設立大型據點，並持續擴大規模。對此，科技力智庫執行長烏凌翔指出，黃仁勳三天兩頭往台灣跑是為了要「鞏固產能」，希望台積電能夠穩定地供應給他所需要的產品。

烏凌翔在查核中心節目《新聞真假掰》指出，台灣在AI時代能扮演什麼角色，坦白講不是很多，因為AI需要大量的電力，要蓋大量的運算中心，台灣沒有那麼大的電力，也沒有哪個企業有那麼多錢去經營雲端服務，所以台灣能跟AI掛鉤的就是用「半導體做基礎」，因為AI工廠、資料中心需要非常多晶片、伺服器，那這些晶片都是台積電現在主要在製造，而且這個佔比非常高。

烏凌翔提到，黃仁勳為什麼三天兩頭沒事就往台灣跑？他不是來買水果、逛夜市、吃小吃，他來就是要「鞏固產能」，希望台積電能夠穩定地供應給他所需要的產品，因為輝達是無晶圓廠的半導體廠商，只做設計，台灣大概有50家都是輝達的供應鏈。黃仁勳來台就是鞏固台積電跟所有伺服器廠商的產能，要確保他接到那麼多訂單能夠快速地趕快賣出去。

烏凌翔形容，黃仁勳就是一名軍火商，台灣幫他做製造，讓他賣給那些AI的競爭者彼此大戰一場，所以黃仁勳來台灣這麼重要，就表示台灣在AI裡面最重要的角色就是「供應伺服器」或者「供應資料中心」。那台灣自己要發展AI本身的所謂大模型也好，或者不同情境之下給汽車、給傳播、交通或者是武器用的AI應用，台灣在這方面其實還算薄弱。

台積電在AI產業扮演什麼角色？

至於台積電在AI產業中扮演的角色，烏凌翔認為，台積電就是製造商，技術領先絕對沒問題，關鍵取決於這個AI市場還有多大的擴充時間。如果黃仁勳希望一直維持獨霸市佔率，不切實際，因為美國也有很多的雲端服務商，像Google、微軟等已陸續投入自研晶片，例如TPU等產品，甚至更貼近自身需求；中國方面也有多家業者積極布局，包括寒武紀、華為推出的昇騰910B、910C等。

烏凌翔表示，大家都會去分食輝達的市佔率，那如果輝達的市佔率降低，它的需求變少，台積電的訂單也會變少，如果長遠來看，這個趨勢應該是慢慢存在的。大家也不能容忍、也不願意只有黃仁勳一家輝達在提供所有人的晶片，就像大家不希望只有台積電一家在提供2奈米晶片，意思是一模一樣的，多一個第二供應商，對大家來講都比較安全。

