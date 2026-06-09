黃仁勳為何把首爾變成第二個台北？從Faker、劉在錫到財閥掌門人 AI教父旋風韓媒追著跑
韓國媒體這幾天出現一個有趣現象。
財經版在報導他，科技版在追蹤他，娛樂版在討論他，連體育新聞也看得到他的名字。
他不是韓星，不是K-pop偶像，更不是職棒球員。
而是輝達執行長黃仁勳。
從Faker、劉在錫到SK集團會長崔泰源，從電競基地、綜藝節目到職棒球場，黃仁勳這趟首爾行幾乎走到哪裡就成為新聞。
對許多台灣人來說，這樣的畫面其實並不陌生。
因為台灣人早就看過這樣的畫面——黃仁勳只要現身台北，走到哪裡，人潮就跟到哪裡。
餐廳外有人等候。
夜市裡有人搶著合照。
媒體一路跟拍。
連他吃了什麼、見了誰，都能成為新聞。
如今，同樣的場景正在首爾上演。
從6月初抵達韓國開始，黃仁勳幾乎天天占據韓媒版面。他先與韓國電競傳奇Faker見面，隨後拜會SK、現代汽車、LG、Naver等韓國重量級企業領袖，再錄製國民主持人劉在錫的招牌節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，甚至還站上韓職棒球場擔任開球嘉賓。
一般跨國企業執行長訪問韓國，多半是進會議室、談合作、簽約、見政府官員。
黃仁勳卻同時出現在電競基地、綜藝節目、棒球場和餐廳裡。
這不像傳統企業參訪。
更像一場橫跨科技、商業與流行文化的全國巡迴。
最具象徵意義的一站，或許是Faker。
對韓國年輕世代而言，Faker不只是電競選手，而是一個世代共同的記憶。有人形容他是電競界的麥可喬丹，也有人認為他是韓國最具代表性的全球運動明星之一。
黃仁勳抵達韓國後，第一個公開行程不是三星，也不是SK海力士，而是前往T1基地與Faker見面。
這個安排其實很有意思。
一個代表遊戲時代的傳奇人物。
一個代表AI時代的科技領袖。
兩人在鏡頭前握手的畫面，很快就在韓國社群平台瘋傳。
接著，黃仁勳又走進另一個韓國文化核心。
劉在錫。
在韓國，很少有企業家能登上劉在錫的招牌節目。
能夠坐上那張椅子的，往往是國家隊選手、科學家、藝術家，或是在某個領域改變時代的人物。
如今，黃仁勳也成為其中之一。
當AI教父走進韓國最具代表性的綜藝節目，這件事本身就已經說明了一切。
他不再只是半導體產業的名字。
而是開始進入一般家庭客廳的人物。
再來是韓職棒。
如果說Faker代表韓國年輕世代，劉在錫代表韓國娛樂圈，那麼棒球就是韓國最普及的大眾文化之一。
黃仁勳現身首爾蠶室棒球場擔任開球嘉賓時，現場數萬名球迷報以熱烈掌聲。身穿印有「93」號球衣的他走上投手丘，象徵輝達創立的1993年。這原本應該是明星球員或社會名人的舞台，如今卻屬於一位科技公司執行長。
這一幕或許最能說明黃仁勳如今的影響力。
他已經不只是企業領袖。
而是一種跨越科技圈的公眾人物。
另一邊，企業界當然也沒閒著。
SK集團、現代汽車、LG、Naver等企業高層輪番與黃仁勳會面。從高頻寬記憶體HBM、AI資料中心，到機器人與Physical AI，韓國幾乎所有與下一代產業有關的重要玩家，都希望能與輝達建立更深合作。
值得注意的是，黃仁勳這趟首爾行反覆提到同一件事：
機器人。
他認為韓國最珍貴的資產不只是半導體，而是完整的製造業能力。
汽車、造船、機械、電子產業，再加上AI，韓國很可能成為全球最早把實體AI大規模導入產業現場的國家之一。
所以這趟首爾行真正談的，從來不只是晶片。
而是下一個十年的產業競爭。
不過，真正讓韓國媒體如此瘋狂追逐的原因，恐怕還不只是商業。
因為韓國人正在見證一件以前很少發生的事情。
一位科技公司執行長，竟然擁有接近流行明星的影響力。
去年台灣出現「仁來瘋」時，很多人認為那是因為黃仁勳出生台灣，台灣人對他有特殊情感。
首爾證明事情可能不只是如此。
韓國人和黃仁勳沒有家鄉連結。
沒有共同成長背景。
卻同樣開始追逐他的身影。
關心他去哪裡。
討論他吃什麼。
等待他出現。
這代表大家追逐的，已經不只是台灣之光黃仁勳。
而是AI時代最具代表性的科技偶像。
從Faker到劉在錫，從財閥掌門人到年輕世代，黃仁勳這趟首爾行讓韓國看見一件事：
當AI開始改變世界，站在浪潮最前面的人，也可能像流行巨星一樣被追逐。
去年是台北。
今年是首爾。
而黃仁勳旋風，顯然還沒有停下來。
（圖片來源：AI示意圖）
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