黃仁勳無預警突襲來台！奔花娘小館餐敘、四平街挑選蜜餞被目擊

感恩節假期期間，輝達執行長黃仁勳再度現身台北街頭引發關注。不少民眾今（27）日分別在台北四平街一帶，直擊到黃仁勳的身影，他一邊忙著挑選蜜餞，並親切地與民眾互動，畫面曝光後，立刻在網路引發熱議。雖然黃仁勳這次的抵台行程並沒有對外公布，但外界普遍揣測可能與台積電創辦人張忠謀的健康狀況有關。

黃仁勳被目擊在購買蜜餞。圖／業者提供

今日中午時，黃仁勳也被人目擊到愛店花娘小館用餐，老闆娘指出黃仁勳跟她太太、女兒來用餐，吃了蒼蠅頭、蛋鬆白菜、清蒸魚、客家小炒、炒飯、雞湯、牛腩煲、豬腳等菜，但這次用餐吃得很趕，約吃了40分鐘左右就離開。

黃仁勳在店內簽名。圖／業者提供

