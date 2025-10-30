黃仁勳狂讚川普1政策！他：講給賴清德聽
[NOWnews今日新聞] 輝達（NVIDIA）29日在美國舉行的GTC大會，不只釋出AI和訂單願景，更是大讚川普的能源政策，讓名嘴陳揮文直呼，講得太好了，應該把這段話講給總統賴清德聽。
輝達29日在美國舉行的GTC大會，而台北市長蔣萬安在同一天也宣布，和輝達總部開了視訊會議後，輝達明確表示，他們海外總部就會在北士科T17、T18區塊，落腳地就此確認。
黃仁勳在GTC大會演說中提到，輝達將為美國能源部打造7部超級電腦，協助能源部完成開發AI能力的使命，推動美國在國安、科學和能源應用領域技術領先地位，並盛讚川普的能源政策，直言若非川普全力支持能源發展，美國可能陷入非常糟糕的狀況；對此，陳揮文昨在廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中直呼，講得太好啦，黃仁勳應去對賴清德說。
針對輝達落腳北士科T17、T18一事，陳揮文質疑，輝達在北士科所設應是台灣總部，而非海外總部，因為把海外總部設在可能有戰爭的地方機率不高，且依黃仁勳所言，輝達主要目的是讓美國再次偉大，台灣不用因輝達看中T17、T18而太高興，人家所有重心都在美國。
