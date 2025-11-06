黃仁勳獲英王接見！查爾斯第一句話讓他驚訝

▲輝達執行長黃仁勳透露與英王查爾斯見面的第一句話，就讓他感到驚訝。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 英王查爾斯三世（King Charles III）5日在聖詹姆斯宮主持2025年「伊莉莎白女王工程獎」（Queen Elizabeth Prize for Engineering）頒獎典禮，輝達執行長黃仁勳與其它6位在人工智慧領域的卓越人士一同獲獎。黃仁勳會後向媒體透露，英王對他說的第一句話，就讓他感到很驚訝。

根據BBC報導，黃仁勳表示，查爾斯一見面就對他說，「有些事我想跟你談談。然後遞給我一封信」；這封信是國王於 2023 年在布萊切利莊園舉行的世界首屆人工智慧高峰會上發表的演講稿內容。他在演講中表示，需要以「緊迫感、團結和集體力量」來應對人工智慧的風險。

查爾斯提到，他相信這項技術（人工智慧）是能改變英國乃至世界的「不可思議的能力」。黃仁勳表示，英王同時也想提醒，這項技術既可以用於行善，也可以用於作惡，「因此我們必須盡一切努力來提升人工智慧的安全性。」

除了黃仁勳之外，還有6位AI領域重要人物共同獲獎，包括班吉歐（Yoshua Bengio）和辛頓（Geoffrey Hinton）教授；2人曾警告AI可能對人類構成生存威脅的風險。

