黃仁勳獲英王接見！除了獎章外 查爾斯親授「神祕信函」

科技中心／李宜樺報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日前往英國聖詹姆斯宮領取「伊麗莎白女王工程獎」，原以為只是象徵科技最高榮耀的頒獎典禮，卻在現場被查爾斯國王「突然加碼」——親手遞上一封信。這封信不是祝賀，而是一份「警示」。

黃仁勳在接受外媒採訪時表示，國王在頒獎後突然停下動作，對黃仁勳說：「有件事想和你談談。」隨後拿出信函。這一段完全不在流程內，讓氣氛瞬間緊繃。黃仁勳事後坦言，當下他愣住了，因為國王的態度不像寒暄，而像是要提醒他某件極度重要的事。

英王遞信 內容直指AI風險

黃仁勳透露，信的內容其實是查爾斯國王 2023 年在全球首屆 AI 峰會上的演講副本。當時國王公開點名 AI 發展速度過快，全球必須以「緊迫感、團結精神與集體力量」面對風險。他更警告 AI 的顛覆力量「不亞於發現電力」，而若失控，後果將由全世界共同承擔。

黃仁勳表示，國王對 AI 安全的在意程度「完全超乎想像」。他感受到這封信並不是象徵性手勢，而是刻意選在 AI 技術全面爆發之際，把訊號直接交到他手上。

英國正押注AI革命 黃仁勳：這是機會點

今年「伊麗莎白女王工程獎」主題為「現代機器學習」，得主名單早在2月公布，AI 人士幾乎全數入列，包括 Hinton、Bengio、LeCun、Bill Dally、「AI教母」李飛飛等。

儘管收到警示信，黃仁勳仍高度看好英國的AI布局。他指出，英國目前擁有絕佳優勢，包括輝達在內的多家科技企業已在當地投入數十億美元建設 AI 資料中心，他稱之為「AI工廠」。

英王的警示、科技企業的投入，兩股力量同時推動英國在全球 AI 戰局中卡位。這封信曝光後，也讓外界重新關注：AI 的榮耀與風險，正在同一時間快速累積。

