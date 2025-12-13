黃仁勳獲選《金融時報》年度風雲人物

▲輝達執行長黃仁勳，獲英國《金融時報》評選為「年度風雲人物」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國《時代》雜誌11日公布2025年度風雲人物，多位「AI建築師」（Architects of AI）上榜，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，12日他再獲英國《金融時報》評選為「年度風雲人物」（FT Person of the Year），足見AI浪潮及掌握關鍵晶片技術之重要性。

《金融時報》指出，黃仁勳是這波AI轉型熱潮的核心推動者，而這股浪潮具備重塑全球經濟的潛力。如今的輝達，已經成為全球市值最高的公司之一，一度突破5兆美元，他的個人淨資產預計將在2025年底超過1600億美元，躋身全球前10大富豪。

除了出色的技術和商業頭腦，分析認為，黃仁勳近來還涉足地緣政治舞台，在與美國總統川普的互動過程，展現靈活外交手腕，配合川普一同出訪中東，又同意與美國政府分享輝達在中國的銷售收益，以換取出口許可。

近期，輝達獲准向中國銷售旗下的H200晶片，雖然不是最先進的Blackwell，這項決定也一直遭到美國鷹派人士反對，但亦象徵黃仁勳進軍權力走廊的舉動，終於開花結果。

