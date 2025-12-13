黃仁勳獲《金融時報》年度風雲人物 AI 浪潮下影響力延伸至權力核心

美國總統川普和輝達CEO黃仁勳(右)。 圖 : 翻攝自台海網

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度獲得國際重量級媒體肯定。《金融時報》（Financial Times）評選他為年度風雲人物（FT Person of the Year），表彰其在推動人工智慧（AI）浪潮、重塑全球科技與經濟結構中的關鍵角色。

報導指出，今年 2 月黃仁勳在家中與妻子慶生時，接到一通陌生來電，電話那頭自稱「川普總統」。原本以為是惡作劇的來電，最終成為一段長達 45 分鐘的談話，也象徵這位父母來自台灣的科技公司執行長，正式走入由川普主導的權力核心。在此之前，黃仁勳已獲選為《時代雜誌》（TIME） 2025 年 AI 領域百大影響力人物、《金融時報》全球影響力人物，以及《時代雜誌》 2025 年度風雲人物。《金融時報》指出，輝達透過超過 30 年對繪圖技術、加速運算與 AI 的長期布局，形塑出鼓勵前瞻工程思維與持續創新的企業文化，造就今日在 AI 晶片市場的主導地位。

《金融時報》報導特別提到，美國政府近期核准輝達向中國出售 H200 晶片，這項決定長期遭美國國安體系部分人士反對，川普則表態，在符合國安條件下，允許輝達對中出口 H200 晶片。報導形容，過去被視為「數位世界中不受寵的繼子」的晶片，如今已成為席捲商業界與金融界的 AI 熱潮核心動力。正因黃仁勳在這場結構性轉型中的角色，《金融時報》將他評為年度風雲人物，認為他是這波可能重塑全球經濟的 AI 浪潮背後關鍵推手。

川普放行輝達H200銷中，須繞美審查繳25%稅，專家示警變數仍多。(圖為H200 GPU) 圖：翻攝自Nvidia 官網

隨著 AI 基礎設施快速擴張，輝達已成為全球市值最高的公司之一。《金融時報》指出，黃仁勳個人淨資產預估將在 2025 年底超過 1,600 億美元（約新台幣 5 兆元），躋身全球前 10 大富豪。報導同時強調，黃仁勳在成功高峰仍保持高度危機意識。他多次提醒，科技產業的任何領先都是脆弱的。中國的華為、美國的 Google 等公司皆積極投入自研晶片，但在 ChatGPT 引爆全球 AI 競賽 3 年後，輝達在 AI 晶片領域的領先仍展現高度韌性。

報導指出， 2025 年各國競相建置大型資料中心，以滿足未來 AI 需求，成為低迷景氣中的重要亮點，也對美國 GDP 成長有所貢獻。由於晶片約占資料中心成本的一半，身為主要供應商的輝達，市值與財富水漲船高。針對市場對 AI 泡沫的疑慮，以及輝達投資部分 AI 新創、甚至包含自身客戶的作法，《金融時報》引述批評者看法，認為這可能形成高風險的「循環式交易」。不過，黃仁勳則將此形容為培育更廣泛 AI 生態系的策略，並強調真正的投資人必須具備紀律。

報導也提到，黃仁勳擅長以教學式風格解說複雜技術，即使聽眾未必完全理解晶片架構與軟體細節，其個人魅力仍能吸引滿場觀眾。輝達全球業務運營執行副總裁普里（Jay Puri）形容，黃仁勳敢於下重注並堅持到底，是其最難得的特質。在地緣政治層面，《金融時報》指出，黃仁勳今年被推上國際政治舞台，與川普的互動被視為成功案例。輝達早期投資人毛瑞茲（Mike Moritz）更以「穿梭外交」形容黃仁勳在不同國家與權力中心之間的溝通能力，包括與台灣這個輝達晶片製造重鎮的連結。

輝達早期投資人毛瑞茲（Mike Moritz），認為黃仁勳的「穿梭外交」使他在複雜的國際政治和私人企業中尋求利益。 圖：翻攝自Techticia

黃仁勳則表示，讓產品在中國市場不可或缺，與在其他市場維持地位並無不同。他說：「我面對到的是全球一些深具實力科技公司的競爭……我們必須贏得留在這裡的權利。」

