黃仁勳現身上海發「簽名紅包」！攤商驚喜揭曉金額：約2千7百元

美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，24日現身上海浦東陸家嘴一處菜市場，親民逛攤、品嚐小吃，並向商家發送親筆簽名紅包，攤商透露，黃仁勳非常親切，而紅包裡裝有人民幣「600元現金」（約2700元台幣）。

喜獲黃仁勳簽名紅包的徐姓老闆娘。（圖／翻攝《網易》）

《極目新聞》報導，黃仁勳當天與隨行人員走訪乳山路的「錦德市場」，手拿小籠包邊走邊吃，並在水果攤與糕點店前駐足交談，現場不時有民眾上前合影留念。此外，黃仁勳還在紅包上親自簽名，遞給攤商致意。

幸運拿到紅包的錦德市場「好好栗王」店徐姓老闆娘證實，黃仁勳一行約在中午12時40分抵達，「他們一下車就走到我店裡，當時我其實不認識他，是後來看到很多人圍過來拍照，才知道是黃仁勳。」

徐女說，黃仁勳在店裡買了栗子與糖葫蘆，總金額65元人民幣（約290元台幣），由隨行人員以手機掃碼支付，「他後來還拿出一個紅包，簽名後親手交給我。」她說，事後打開紅包，裡面裝有600元現金，「今天已經有不少客人特地來拍照，說要沾喜氣。」

另有目擊者透露，曾有攤商請黃仁勳品嘗醬牛肉，他起初笑著婉拒，表示「已經吃飽了」，但最終仍嚐了一口，並以英文稱讚「So good」（非常棒）。

