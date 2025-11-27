黃仁勳現身台北是否碰面？蔣萬安：一直保持暢通溝通

輝達執行長黃仁勳27日現身台北購物，外界關注台北市長蔣萬安是否會安排與黃仁勳碰面。蔣萬安回應，市府一直都跟輝達保持很暢通的溝通，未正面回應是否跟黃碰面。（徐佑昇攝）

據媒體報導，輝達執行長黃仁勳本人27日現身台北購物，外界關注台北市長蔣萬安是否會安排與黃仁勳碰面。蔣萬安回應，他前兩天才跟黃仁勳通過email，市府一直都跟輝達保持很暢通的溝通，並未正面回應是否會跟黃碰面。至於輝達針對北士科設立總部的投資計畫書進度，蔣表示，輝達副總裁Scott Ekman有說會盡快送來北市府，目前仍以明農曆年前簽約為目標。

黃仁勳今日低調現身台北，外界關注北市府日前剛順利與新壽就北士科T17、18基地完成地上權解約，蔣萬安是否會趁黃仁勳來台時，安排與黃會面。

蔣萬安表示，他看到媒體相關報導，看起來黃仁勳是有私人行程，他前兩天也跟黃仁勳通過email，市府一直都跟輝達保持暢通的溝通，並未多做回應。

至於輝達設定專案地上權的投資計畫書進度，蔣萬安回應，目前尚未送來北市府，他認為輝達還是需要一些時間準備，Scott Ekman有說會盡快把投資計畫書送來市府，那市府就會加快相關審查流程，目標是以明年農曆年前完成簽約。

