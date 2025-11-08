黃仁勳現身台積電運動會「中英台語」致詞喊：我愛台積

黃仁勳脫掉皮外套，改換上台積電的紅色運動服。（圖／中央社）





台積電運動會盛大舉辦，這次更不一樣，還邀請到了輝達執行長黃仁勳出席同樂，他也換掉皮外套，改穿上台積電的運動服。上台致詞不斷大讚台積電，還大喊我愛台積電，讓台下高聲歡呼。

大喊我愛台積電，輝達執行長黃仁勳現身台積電運動會，成為全場焦點。

輝達執行長黃仁勳：「魏哲家叫我講國語，可是你們大家知道我不太會講國語，現在30年了，我也是你們的家人。」

不穿皮外套了，改換上台積電的紅色運動服，黃仁勳展現和台積電的友好，在台上狂讚賞，讓台下不斷狂歡呼。

輝達執行長黃仁勳：「沒有台積電，今天就沒有輝達，30年前輝達跟台積電都是小公司，當然沒有今天那麼大，那麼好那麼強，你們真的是台灣的驕傲。」

黃仁勳罕見用中文和台語，再夾雜英文致詞，大讚台積電之外，也十足展現個人魅力。

輝達執行長黃仁勳：「33年前輝達剛創辦，30年前我寫信給張忠謀，他邀請我來台灣參觀台積電。」

黃仁勳參加台積電運動會，同框董事長魏哲家，外界高度關注，不過平常都會出席的張忠謀卻沒現身參加。

台積電董事長魏哲家：「有一點小遺憾，我們的大家長創辦人張忠謀董事長，身體有一點不舒服。」

而今年台積電的紅包仍然創新高，搭上黃仁勳加持，讓台積電運動會格外亮眼。

