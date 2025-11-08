黃仁勳現身台積電運動會 同框魏哲家暖喊：就像一家人

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天下午抵台，今（8）日一早前往新竹參與台積電的年度運動會，更特地換上酒紅色的台積電運動服，看起來心情相當愉悅，他也開心地說，台積電就像是自己的家人，未來會和台積電一起成長。

黃仁勳今天早上8點左右身穿黑色T恤與經典皮衣現身，一下車就有許多員工爭相握手、拍照，他也非常親切地與大家打招呼，隨後更特地換成台積電的紅色POLO運動衫。面對媒體，他開心表示，今天是台積電的家庭日，非常榮幸能夠參與這個特別的活動，對自己來說也是很特別的日子。黃仁勳還說，和台積電就像一個大家庭，「我一直都覺得台積電是我的家人」，未來也會和台積電共同成長。

廣告 廣告

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

台積電紅包金額再創高！魏哲家宣布全體員工爽領2.5萬

張忠謀臨時缺席魏哲家喊遺憾 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達

黃仁勳回家鄉台南 與台積電高層餐敘大啖牛肉爐