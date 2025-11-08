黃仁勳現身台積電運動會 (圖)

其他人也在看
黃仁勳抵台積電台南18廠 (圖)
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日搭機抵台，隨即驅車前往台積電台南3奈米廠了解產線。圖為黃仁勳所乘車輛進入台積電台南18廠廠區。中央社 ・ 1 天前
台積電運動會》魏哲家主持開場 黃仁勳站台致意「台積我愛你」
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 粉絲圍觀搶簽名（3） (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）8日現身2025年台積電運動會，離去前接受媒體聯訪，並跟粉絲互動簽名。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳出席台積電運動會致詞：沒有台積電就沒有輝達
[Newtalk新聞] 「護國神山」台積電今（8）日舉行年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳罕見同台亮相，成為全場焦點。魏哲家幽默介紹黃仁勳登場時笑稱：「去年他是3兆男，今年變成5兆男！」黃仁勳以貴賓身分致詞，全程以中、台雙語發言，他一開場就自嘲：「CC（指魏哲家）要我講國語，但大家知道我的國語不太好。」他語帶感性表示：「我愛台積電，沒有台積電就沒有輝達，台積電是台灣的驕傲，也是世界的驕傲。」 他回憶與台積電結緣的往事時指出：「38年前台積電剛成立，33年前輝達才剛創辦，那時我寫信給張忠謀董事長，他邀請我第一次回台灣參觀台積電。」黃仁勳說，當年兩家公司都還小，但如今都成為世界級企業，「你們是台灣的驕傲，也是我的驕傲。」 魏哲家則笑回：「我很怕他一直講下去，就變成他的節目了！」引來全場笑聲。他也透露，今年能邀請黃仁勳出席，主要是希望員工能在運動會上開心一點，「畢竟他是我們最熟悉又最特別的朋友。」 會中，魏哲家也提到，創辦人張忠謀因身體不適未能出席，但夫人張淑芬特別到場代表。魏哲家帶領上萬名員工高喊：「董事長，我愛你、夫人我愛你！」希望老董事長早日康復。 活動結束後，新頭殼 ・ 11 小時前
南科台積電18廠 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，到南科台積電18廠視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時。圖為台積電18廠一景。中央社 ・ 1 天前
台積運動會! 黃仁勳中文致詞"沒有台積電 就沒有今天輝達
生活中心／綜合報導一年一度的台積電運動會，今天早上在新竹縣立體育場登場，特別的是今年有重量級嘉賓，輝達執行長黃仁勳跨海來參加，台上致詞好幾度大喊"我愛台積"。不過台積電創辦人張忠謀，因為身體不舒服而缺席。但董事長魏哲家在台上也宣布，今年的"感謝禮物"是2.5萬元紅包，而且全球各廠的員工都可以拿到。民視財經網 ・ 11 小時前
10月營收年月雙減不嘻嘻？ 台塑四寶7日獲外資反手狂買
台股7日摜破月線，指數下跌248點，雖然外資賣超353.56億元，卻積極買金融與台塑四寶。外資7日買超前5大個股，依序為彰銀（2801）2萬986張、三商壽（2867）1萬7413張、南亞1萬491張、台化1萬336張、台塑1萬253張。 台塑10月營收為134.1億元，月減4.3%、年減14.8%，累計今年前...CTWANT ・ 11 小時前
黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左1）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（左2）出席參加，在會中與台積電成員握手寒暄。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳驚喜現身台積電運動會 魏哲家宣布員工加碼2.5萬元獎勵
魏哲家致詞前聽到員工歡呼尖叫，幽默地說「我知道你們想聽什麼（意指加碼獎金）」，並透露此次運動會有點遺憾，因為創辦人張忠謀因為身體不適未能到場，並請員工高喊「董事長我愛你，Sophie我愛妳（指張忠謀、張淑芬）」，接著邀請黃仁勳上台。黃仁勳上台隨即喊出「台積電我...CTWANT ・ 12 小時前
台積電運動會加碼員工獎金每人2.5萬，魏哲家稱以後每年業績都會創新高
【財訊快報／記者李純君報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)，今早舉行年度運動會，董事長魏哲家宣布，發放台灣和世界各地員工每人2.5萬元獎金，預計總計將發出18.75億元。此外也提到，創辦人張忠謀因身體小有不適，今日未能出席。台積電每年運動會都會發放額外的獎金感謝與激勵員工，今年依舊依循慣例，然今年有兩大特色，其一是去年發2萬元，今年提高到2.5萬元，第二是發放對象之前是僅有台灣員工，這次增加為台灣與世界各地員工，總人數約7.5萬人，而本次所發出的總獎金數量將達到18.75億元。 他也提到，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果，且不只今年，以後每一年都會創新高。此外，上一次運動會，魏哲家提到，自己是等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。 台積電的運動會，照慣例，創辦人張忠謀都會攜夫人張淑芬出席，今年兩人均未到場。魏哲家表示，今天有一點小遺憾，台積電的大家長也是創辦人~張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起來參加運動會。他並帶領大家高喊創辦人我愛你，希望能幫助張忠謀身體早日恢復。財訊快報 ・ 10 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 與高階主管合影 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會，感性致謝：沒有台積電就沒有輝達
【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)今日舉行年度運動會，今日亮點之一，便是大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身參與。黃仁勳提到，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」、以及「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」。黃仁勳今日與台積電董事長魏哲家一起進場，並在舞台上以嘉賓身份致詞、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等。魏哲家在介紹黃仁勳時提到，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。而黃仁勳以貴賓身分致詞，首先大喊「我的台積電好朋友，你好」、「誰愛台積，我愛台積」。他表示，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的、尚讚，你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你。黃仁勳也提到，兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝。而張忠謀今日因身體略有不適缺席，黃仁勳表示，32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。財訊快報 ・ 10 小時前
《半導體》現身運動會 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（8）日於新竹縣體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳以特別來賓出席參與，以國、台、英三語交雜致詞，強調2家公司是共同成長的夥伴，向台積電員工表達誠摯感謝，並表示「沒有台積電，就沒有輝達」。 台積電董事長暨總裁魏哲家在介紹黃仁勳時，笑稱去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他已身價大增、得叫「五兆男」。黃仁勳致詞時則以中文開場，笑稱自己不太會講中文，並以台語表示「得慢慢的、一點點的講」，要不然講不完，全場笑聲不斷。 黃仁勳表示，今年能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，真的是特別的一天。他指出，輝達與台積電合作30年，感覺自己也已經是台積電的家人，「沒有台積電，今天就沒有輝達。台積電真的是最棒的，『尚讚』！」 回顧輝達與台積電長達30年的合作歷程，黃仁勳感性指出，30年前輝達和台積電都還是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，並表示「你們是台灣的驕傲、世界的驕傲，也是我的驕傲。」 黃仁勳也提到與台積電創辦人張忠謀的淵源。他表示，38年前的台積電、32年前的輝達還是新創公司，當時張忠謀幫助了自己，約30年前首時報資訊 ・ 10 小時前
台積電運動會 員工周邊商店人氣旺 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，現場設有員工專屬周邊商品專賣店，吸引許多員工排隊購買。中央社 ・ 9 小時前
《科技》黃仁勳：AI發展至關重要 台灣仍居半導體製造核心要角
【時報記者林資傑／新竹報導】輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今（8）日應邀出席台積電(2330)運動會，會後受訪時指出，人工智慧（AI）是此時代、甚至有史以來最重要的技術，將深刻影響每個國家、地區及人，投入AI發展非常重要，而台灣位居全球半導體製造中心的角色仍極其重要。 黃仁勳表示，此行目的「是綜合性的」，除了參加台積電運動會、感謝員工夥伴，也關心生產合作進展，並笑稱這是台積電的家庭日，很榮幸被視為家庭一員受邀。至於此次能否與今日因身體不適未出席運動會的創辦人張忠謀，則表示目前則還不知道。 對於中美之間的AI競賽是否將影響台灣產業成長，黃仁勳回應，AI發展將影響每個國家、每個地區和每個人，這是此時代、也是有史以來最重要的技術，投入AI發展非常重要。即使在地緣政治緊張情勢下，「台灣位居全球半導體製造中心的角色仍然極其重要。」 黃仁勳指出，自己與全球各國政府都有合作，協助讓他們了解技術的重要性、了解技術發展方式，幫助企業及政府領導者了解技術本質，這樣才能更好的制定政策，「這是我試著對不同政府做出貢獻的方式」。 對於Google、Amazon等雲端服務供應商（CSP）開發自家晶片是否時報資訊 ・ 11 小時前
2025年台積電運動會盛大舉行（2） (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，邀請表演團體開場暖身，精彩演出十分吸睛。中央社 ・ 12 小時前
科技巨頭攻AI晶片受威脅？黃仁勳：輝達架構應用更廣
（中央社記者江明晏、張建中台北2025年11月8日電）Google、亞馬遜積極自研AI晶片，是否威脅輝達（NVIDIA），輝達執行長黃仁勳表示，「我們所做的是完全不同的事」，輝達產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至汽車、機器人中，架構應用範圍更廣泛。黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時，並在今天以貴賓身分出席在新竹舉辦的台積電運動會，他在10時30分左右離開體育館，即將結束此行僅1天半的快閃訪台行。Google旗下雲端運算服務Google Cloud宣布，第7代自研TPU（張量處理單元）晶片Ironwood將於未來數週內推出，亞馬遜AWS等北美雲端服務供應商（CSP）也持續衝刺自研AI晶片。面對科技巨頭在AI晶片領域積極布局，是否影響輝達市場版圖，黃仁勳直言，「我們所做的是完全不同的事」。他表示，輝達的GPU可以處理人工智慧，還可以處理許多其他任務，包括科學、量子力學、生物學、物理學和資料處理。此外，輝達的產品遍布所有雲端平台、資料中心，甚至在汽車和機器人中也有應用，因此輝達的架構應用範圍非常廣泛。至於對目前的記憶體短缺有多擔中央社財經 ・ 11 小時前
魏哲家、黃仁勳、梭基斯特出席台積電運動會 (圖)
2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場舉行，台積電董事長暨總裁魏哲家（左起）和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）出席，3人一同合影。中央社 ・ 11 小時前
黃仁勳在台積運動會後直奔機場 魏哲家：他來台是要更多的晶片！
輝達執行長黃仁勳今日在參加台積電運動會後直奔機場，台積電董事長魏哲家在陪同黃仁勳準備離開前被問及這次黃仁勳來台和台積電聊...聯合新聞網 ・ 10 小時前
台積電運動會》黃仁勳︰AI需求強勁 魏哲家︰他要更多晶片
護國神山台積電今在新竹縣立體育館舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別搭專機來台參加，以感謝台積電對輝達的協助，轟動全台，不過，台積電創辦人張忠謀因身體不舒服臨時無法缺席。黃仁勳離開運動會場前受訪指出，他會跟張忠謀聯絡，看他的身體情況再決定，但他已出差三個禮拜，現在準備要回家，被問及何時再來台？他自由時報 ・ 10 小時前