黃仁勳現身台積電運動會 張忠謀臨時缺席

台積電運動會今(8)日在竹北體育場舉行運動會，今年最特別的就是邀請大客戶、AI晶片霸主黃仁勳(右)來參加，左為台積電董事長魏哲家。(記者劉信德攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電(2330)今(8)日在新竹縣立舉辦年度運動會，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳一早8點多就偕魏哲家一起搭車抵達現場，引起台積電員工熱烈歡迎，他說「跟台積電是大家庭，我們一起成長，輝達是台積電永遠的夥伴」。他也穿著台積電運動服與魏哲家接受來自全球區隊歡呼。

台積電創辦人張忠謀因緣故直至9點多仍未到現場。黃仁勳與台積電高階主管坐在舞台上，觀賞台積電各區隊進場表演，表情開心，並不時與台積電主管交談，運動會對他應該是特別的體驗。

魏哲家接受各區隊歡呼，有的區隊對魏哲家比出臉頰愛心，有的送岀飛吻，魏哲家也開心回送一個飛吻，並向全場致意「大家好」。

魏哲家並向員工宣佈，創辦人張忠謀因身體不舒服，今天臨時缺席運動會，他並率員工一起高喊「董事長我愛您、Sophie(張淑芬)我愛您」，他相信兩人會透過電視轉播看到大家關心他們，會好一些。

