黃仁勳現身台積電運動會！與魏哲家比讚致意 是否「世紀同框」張忠謀引關注
【記者呂承哲/新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）運動會今（8）日在新竹縣體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳身為重量級嘉賓與台積電董事長魏哲家稍早同框出席，並向現場參與運動會的員工致意，引發全場轟動。
黃仁勳這次閃電來台，先是7日下午於台南機場現身，聲稱這次將拜訪台積電3奈米晶圓廠，並短暫待在台南後就北上，不過，黃仁勳當晚與台積電高層在台南永康劉家莊牛肉爐宴會，現場也有大批粉絲等待，據傳隨後搭專機前往台北，並於今日稍早再前往台積電運動會現場。
不過，據記者觀察，現場並未擺設台積電創辦人張忠謀的座位，外界也在期盼張忠謀與黃仁勳的「世紀同框」再現，以及之後黃仁勳上台致詞，將成為今日台積電運動會的重頭戲。
