黃仁勳現身台積電運動會！魏哲家曝唯一遺憾 豪發2.5億紅包「每人2.5萬」

台積電今（8）日於新竹體育場舉辦2025年度運動會，由董事長魏哲家親自主持開幕，現場氣氛熱烈，來自全球各地的員工齊聚一堂，共同展現「團結、活力與創新」的企業精神。活動亮點之一，是輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳驚喜現身，以「五兆男」之姿登台致詞，引發全場歡呼。

張忠謀未能出席 全場齊喊「董事長我愛您」

魏哲家在致詞中提到，今年是他第二次主持運動會，「一回生，二回熟，以後會更好」。他也透露一項小遺憾——台積電創辦人張忠謀因身體微恙未能出席，但強調張董事長與夫人仍非常關心大家。現場員工齊聲高喊「董事長我愛您！Sophie我愛您！」希望傳達祝福與敬意。

​台積電創辦人張忠謀因身體微恙未能出席。（顏麟宇攝）

黃仁勳：沒有台積電，就沒有NVIDIA

黃仁勳以國語、台語與英文交錯發言，幽默自嘲「我的國語不太好」，但仍堅持親自表達感謝。他回顧與台積電合作的三十年歷程，感性表示：「我也是你們的家人。沒有台積電，就沒有NVIDIA」。黃仁勳稱讚台積電是「台灣的驕傲，也是世界的驕傲」，並多次高喊「台積我愛你」，展現深厚情誼。

員工紅包再升級 全球同仁共享成果

魏哲家在會中宣布，今年公司業績再創新高，營收與獲利皆突破歷史紀錄。他感謝員工及其家屬的支持，並宣布今年的感謝禮物升級為每人新台幣2.5萬元紅包，較去年增加5千元，且擴及全球各地的台積電員工。魏哲家信心表示，「不只今年，以後每一年我們都會創新高峰！」

台積電董事長 魏哲家 宣布員工每人發放2.5萬元紅包。（顏麟宇攝）

ESG永續理念融入活動 園遊會展現多元共融

本屆運動會設計積極響應永續理念，包含使用可回收材質佈置場地、電動巴士接駁、循環餐具租借與電子支付等措施。園遊會設有約140個攤位，其中32家為在地ESG攤商，並邀請「台積電青年築夢計畫」獲獎團隊「袋代」展示環保再製品，推廣永續教育與文化。

國際表演團體助陣 閉幕舞蹈展現活力

開幕活動邀請「台灣特技團」與韓國「We.R特技跆拳表演團」聯合演出，融合兩國傳統技藝，呈現視覺饗宴。閉幕則由「蘋果家族」兒童舞蹈團與台積電熱舞社共同演出，展現團隊合作與創新精神。

此外，台積電也推出由員工設計的「安安寶寶愛運動」LINE貼圖，即日起至11月28日開放免費下載，邀請大家一同分享運動會的喜悅。

