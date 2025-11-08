黃仁勳現身台積電運動會 魏哲家:張忠謀缺席是小遺憾

[Newtalk新聞] 台積電今天(8日)在新竹縣立體育場盛大舉行一年一度的運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的驚喜現身，並與台積電董事長魏哲家同台，立刻成為全場最矚目的焦點，引爆現場熱烈氣氛；魏哲家致詞時表示創辦人張忠謀因身體微恙未出席，是小遺憾。

黃仁勳在會場接受媒體訪問時表示，對他而言，今天是非常特別的一天，很榮幸能夠受邀參與。「輝達和台積電一直也像家人，我們是一起成長的大家庭。」他感性地說。今年運動會流程首度安排「貴賓致詞」環節，黃仁勳也以貴賓身份登台發言。

黃仁勳此行訪台行程相當緊湊，他在昨天(7日)下午抵達台灣後，便馬不停蹄地前往台南，參訪台積電位於南科的3奈米廠（18A廠）。晚間則與魏哲家等台積電高層在知名的「劉家莊牛肉爐」共進晚餐，他對此讚不絕口，在晚間抵達松山機場時更高呼：「晚餐的牛肉湯太好吃了！」

此行除了鞏固與台積電的夥伴關係，黃仁勳也透露了輝達在台的擴展計畫。他受訪時指出，輝達需要在台北有更大的辦公室，期盼土地的討論能夠順利解決，以便「在這裡建造一座非常美麗的建築」，證實了輝達設立台灣總部的構想。不過，他也強調，此行時間緊湊，沒有計畫也沒時間與台北市長蔣萬安會面。

在結束今日上午的運動會行程後，黃仁勳預計將飛回美國，結束他這趟僅停留一天半的旋風式訪台之旅。

