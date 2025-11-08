黃仁勳現身台積電運動會 魏哲家:張忠謀缺席是小遺憾
[Newtalk新聞] 台積電今天(8日)在新竹縣立體育場盛大舉行一年一度的運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的驚喜現身，並與台積電董事長魏哲家同台，立刻成為全場最矚目的焦點，引爆現場熱烈氣氛；魏哲家致詞時表示創辦人張忠謀因身體微恙未出席，是小遺憾。
黃仁勳在會場接受媒體訪問時表示，對他而言，今天是非常特別的一天，很榮幸能夠受邀參與。「輝達和台積電一直也像家人，我們是一起成長的大家庭。」他感性地說。今年運動會流程首度安排「貴賓致詞」環節，黃仁勳也以貴賓身份登台發言。
黃仁勳此行訪台行程相當緊湊，他在昨天(7日)下午抵達台灣後，便馬不停蹄地前往台南，參訪台積電位於南科的3奈米廠（18A廠）。晚間則與魏哲家等台積電高層在知名的「劉家莊牛肉爐」共進晚餐，他對此讚不絕口，在晚間抵達松山機場時更高呼：「晚餐的牛肉湯太好吃了！」
此行除了鞏固與台積電的夥伴關係，黃仁勳也透露了輝達在台的擴展計畫。他受訪時指出，輝達需要在台北有更大的辦公室，期盼土地的討論能夠順利解決，以便「在這裡建造一座非常美麗的建築」，證實了輝達設立台灣總部的構想。不過，他也強調，此行時間緊湊，沒有計畫也沒時間與台北市長蔣萬安會面。
在結束今日上午的運動會行程後，黃仁勳預計將飛回美國，結束他這趟僅停留一天半的旋風式訪台之旅。
台積電運動會 黃仁勳、魏哲家出場還送飛吻
台積電2025年運動會今（8）日登場，董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳一同入場，黃仁勳在接受採訪時指出，今天是台積電家庭日，是很特別的一天，輝達和台積電一直也像家人。兩人都穿著台積電運動服，一起坐在會場聊天，隨後魏哲家上場接受來自全球區隊歡呼。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃仁勳感性喊：沒有台積電就沒有輝達 大讚台積電員工是台灣也是世界的驕傲
台積電今日舉行運動會，台積電大客戶、輝達執行長黃仁勳開場致詞時表示，如果沒有台積電，就沒有今天的輝達，同時直言台積電員工是台灣和世界的驕傲。鏡報 ・ 10 小時前
台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹2025年11月8日電）台積電(2330)今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。台積電運動會由魏哲家主持，他致詞表示，上一次運動會，他說等了26年才站上這位置，今年是第27年，是第2次，「一回生、二回熟」，以後會表現得更好一點。魏哲家說，台積電今年又創了新的紀錄，營收和獲利都創了歷史新高，是大家努力的結果。「不只今年，以後每一年都會創新高」。他利用機會感謝各位員工的努力及員工家屬的支持，沒有家屬的支持跟關懷，員工沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果。魏哲家表示，去年為了感謝員工的努力，給各位小禮物，今年一樣給員工小禮物，不過有2個特點，第1是從去年的2萬元，加到2.5萬元。另外1個特點是，今年不但是台灣的員工，世界各地的員工也享受一樣的待遇。台積電估計人數約7.5萬人，獎金總金額約18.75億元。魏哲家說，希望秉持這樣的努力精神，再創奇蹟。中央社財經 ・ 9 小時前
現身台積電運動會 黃仁勳：輝達和台積電是家人
（中央社記者江明晏台北2025年11月8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台積電運動會，他在會前受訪表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，「輝達和台積電是家人，一同成長」。黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，快閃停留台南5小時後趕赴台北，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半，這也是他今年第4度訪台。2025年台積電運動會今天上午8時30分在新竹縣立體育場登場，也邀請上海、南京、日本、北美、歐洲等地數百名海外廠員工齊聚；黃仁勳在8時10分左右與台積電董事長魏哲家一起現身會場，他在進場前接受媒體訪問。黃仁勳表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，這是非常特別的一天，因為這是台積電的家庭日，能被邀請參加這麼特別的日子，感到非常榮幸。他說，「輝達和台積電是家人，一同成長」，他一直覺得，「台積電就是我的家人」，所以台積電運動會對他來說，是一個非常特別的日子。中央社財經 ・ 10 小時前
魏哲家稱5兆男 黃仁勳致謝台積電：你們幫我蓋輝達
（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身台積電運動會，台積電董事長魏哲家以「3兆男」變成「5兆男」介紹黃仁勳，黃仁勳則對台下員工說，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。中央社 ・ 9 小時前
台積運動會》黃仁勳現身合體魏哲家 high喊「我們會一起成長」
晶圓代工龍頭台積電8日舉行運動會，大客戶輝達創辦人暨執行長黃仁勳特地來台參與，強調輝達是台積電永遠的夥伴，今年在運動會開幕前特別由台積電各海外廠代表祝福，董事長魏哲家也宣布加碼。中時財經即時 ・ 11 小時前
黃仁勳今重點行程！首次參與台積電運動會 現場維安大升級
AI教父來了！輝達執行長黃仁勳昨日風塵僕僕來台，首站到達台積電南科3奈米廠參觀，晚上與台積電董事長魏哲家及高層大啖永康羊肉爐。今日（11/8）行程唯一重點就是台積電運動會。太報 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 張忠謀臨時缺席
台積電（2330）今（8）日在新竹縣立舉辦年度運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一早8點多就偕魏哲家一起搭車抵達現場，引起台積電員工熱烈歡迎，他說「跟台積電是大家庭，我們一起成長，輝達是台積電永遠的夥伴」。他也穿著台積電運動服與魏哲家接受來自全球區隊歡呼。自由時報 ・ 10 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電董事長魏哲家（左）8日一同在新竹縣立體育場出席台積電年度運動會。中央社 ・ 11 小時前
台積電運動會》嗨翻天！魏哲家宣布獎金加碼至2.5萬 全球員工同享好康
台積電運動會獎金環節萬眾期待，董事長魏哲家幽默表示，大家的歡呼他知道意思，今年比去年從2萬加到2.5萬，並且世界各地同仁也享受一樣的待遇。魏哲家指出，台積電今年營收、獲利再創歷史新高，都是同仁們努力的結果，他也感謝同仁家屬的關懷與支持。中時財經即時 ・ 10 小時前
〈台積電運動會〉「5兆男」黃仁勳：沒台積電就沒輝達 感覺已是台積電家人
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳同框現身，成為全場焦點。黃仁勳罕見以中文與台語致詞，感性表示「我愛台積電」、「沒有台積電，就沒有輝達」，並鉅亨網 ・ 10 小時前
影》黃仁勳現身台積電運動會！ 大家長張忠謀突缺席
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年4度造訪台灣，昨（7日）下午搭乘私人飛機抵達台南機場，隨後直奔南科台積電三奈米廠參訪，今（8日）上午則是出席台積電運動會；由於先前傳出可望他將會與台積電創辦人張忠謀合體，但台積電董事長魏哲家在致詞時透露，張忠謀身體有一點不舒服，沒辦法在今天一起參加運動會，也希望他身體早日恢復康復。中時財經即時 ・ 11 小時前
台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎
（中央社記者張建中、江明晏新竹2025年11月8日電）台積電(2330)今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，先前往南科台積電晶圓18廠參訪，由台積電董事長暨總裁魏哲家親自接待，並與魏哲家等台積電高層共進晚餐。黃仁勳今天上午在魏哲家陪同下進入會場，台積電員工以熱烈掌聲表示歡迎。台積電表示，上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百名台積電海外廠員工及受訓員工、以及海外業務代表皆參與今年的運動會，展現台積電高度的凝聚向心力及多元共融的精神。台積電指出，今年運動會會場布置採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標，交通接駁採用電動巴士為主軸，以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。中央社財經 ・ 10 小時前
現場超嗨！黃仁勳著「台積紅」亮相台積電運動會 與魏哲家同框
晶圓代工龍頭台積電今日舉辦運動會，輝達執行長黃仁勳驚喜現身，讓現場嗨翻，繼昨天在台南大吃美食後，今天再度與台積電董事長魏哲家同框。鏡報 ・ 11 小時前
