黃仁勳現身松機 幫粉絲簽球送媒體見面禮

▲輝達執行長黃仁勳今（29）日抵達台灣，機場外有多名粉絲等候，他一一替粉絲們簽名。（圖 ／記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（29日）下午1點19分左右抵達台灣松山機場，他這次來台，主要行程是參加其台灣分公司尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。黃仁勳抵台後與媒體記者熱情打招呼，還用台語問候大家「會不會巴豆夭？」並拿出養樂多與三明治要送給媒體記者，松機現場也有數名粉絲在等候黃仁勳，有粉絲拿書籍及棒球給黃簽名，他也一一替粉絲們簽名。

黃仁勳近期在受訪時指出，如今輝達已是台積電最大客戶。他先前出席達沃斯論壇，提到高額資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是人類史上最大規模基礎建設的證明。

黃仁勳這次來台，主要行程是參加其台灣分公司尾牙，但外界也預期黃仁勳將趁這次機會與台北市政府簽約，並和台北市長蔣萬安會面，根據媒體指出，市府已規畫至少2方案與輝達討論。

