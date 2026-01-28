黃仁勳現身深圳吃牛肉鍋！ 大讚：新鮮好吃

黃仁勳帶著6名朋友到當地人最愛的牛肉火鍋店「八合里」用餐。（圖／翻攝自微博＠曼哈顿GiGi ）





輝達執行長黃仁勳展開亞洲行，27號晚上7點多現身深圳，帶著6名朋友到當地人最愛的牛肉火鍋店「八合里」用餐，單餐消費約800人民幣，折合新台幣約3600多元。餐廳人員表示，這次7人用餐打了8折，並沒有打擾黃仁勳交流。民眾與餐廳員工也紛紛搶著合照，黃仁勳用餐後直說：「很新鮮很好吃！」

這間位於深圳福田CBD的連鎖火鍋店主打牛肉料理，黃仁勳點了招牌潮汕牛，包含匙柄、匙肉、吊龍伴，還有牛朴肉、牛肉丸及濕炒牛河。一行人用餐到晚上8點半才結帳，飯後也親切地與餐廳員工合照留念，盛讚深圳牛肉新鮮、美味，有機會一定再訪。

餐廳人員表示：「我們全部在門口合影，很興奮啊當時。」

除了火鍋，黃仁勳行程中還造訪上海陸家嘴菜市場，不只品嚐小吃、購買水果，還現場發放親筆簽名紅包。

市場攤商直呼：「近距離，零距離謝謝老闆。」

紅包內裝600元人民幣，沒想到隨後竟被上網拍賣，開價高達99萬9999元，賣家標榜「黃仁勳本人親送」、「親筆簽名」、「科技圈頂流稀缺周邊」，短時間吸引2000多人瀏覽，超過50人留言詢問真假。

儘管有人質疑真偽，但這股「仁勳旋風」確實引發熱潮，也讓科技圈與粉絲們興奮不已。

