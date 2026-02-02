黃仁勳現身私廚 與台積電魏哲家等高層餐敘

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳訪問台灣， 昨(1)日 的行程是跟台積電高層，在台北一間私廚餐敘。記者提問，關於台北輝達新總部的進度，黃仁勳說：「簽約不是難事，希望趕快拍板定案，很快就會飛回來跟台北市政府簽約。」

輝達執行長黃仁勳說：「你們怎麼知道我在這裡，台灣明明就有很多餐廳，你們怎麼會跑來這裡呢。」是在玩躲貓貓嗎，還真的被大家猜到行蹤，輝達執行長黃仁勳跟媒體打趣互動，他來台的第四天果然現身台北市松山區，這間超難訂的私廚，他也特地停下腳步受訪。輝達執行長黃仁勳說：「這裡應該是我最後一個行程了，離開前，大概還會再跟員工開兩場會議，總部嗎，我以為已經差不多定案了，簽約其實不是什麼難事，我也希望可以順利拍板定案。」

面對外界關注，新總部的進度，黃仁勳說他非常期待，因為輝達成長速度飛快，而且規模非常大，他預告很快就會回來跟政府簽約，將蓋出非常漂亮的大樓，而討論度同樣很高的，輝達對於OPEN AI的投資，黃仁勳也再次重申。

輝達執行長黃仁勳說：「我們從沒有說要投資1千億美元，我們從來沒有這樣說過，他們邀請我們，投資最多1千億美元，那當然，我們非常開心跟榮幸能獲邀，但我們會循序漸進來執行。」而1日晚間與會貴賓，包含台積電高層，執行副總經理暨共同營運長秦永沛米玉傑，資深副總何麗梅，當然不能少了好友董事長暨總裁的魏哲家。

輝達執行長黃仁勳VS.台積電董事長暨總裁魏哲家說：「我也想感謝魏哲家跟台積電，為我們做的一切，今年真的非常不可思議，如果沒有台積電，這一切都不可能實現。」台積電董事長暨總裁魏哲家說：「我們心懷感激，也相信2025是很好的一年，而我預期2026年一定會更好。」這場「晚宴」一路從下午5點半，吃到晚間將近9點半，4個小時談好談滿，隨著黃仁勳訪台進入尾聲，他的一舉一動仍備受關注。

