黃仁勳現身輝達尾牙！揭輝達與聯發科合作開發晶片

輝達創辦人暨執行長黃仁勳於今（30）日晚間出席輝達台灣分公司年度尾牙，吸引約2000名員工參與。他在活動中表示，台灣在全球供應鏈與人工智慧（AI）生態系中扮演無可取代的核心角色，並感謝台灣合作夥伴和員工的辛勤付出，讓輝達在快速變化的運算市場中保持領先地位。

根據《中國時報》報導，黃仁勳特別提到，過去一年對輝達來說是極具里程碑意義的一年，推出多項革命性產品，並協助眾多企業邁入AI領域。在談到公司的發展時，黃仁勳透露，輝達的晶片設計種類已從過去的單一GPU，增加到目前的七種，涵蓋CPU、DPU等多項技術領域。

黃仁勳強調，這樣的擴展需要大量工程師參與，不僅包括晶片設計，還有系統設計、軟體開發以及供應鏈合作夥伴的支持。黃仁勳特別指出，現代的GPU實際上已經成為超級電腦，這進一步凸顯台灣在輝達供應鏈中的重要地位。

此外，針對外界關注的合作進展，黃仁勳透露，已與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，並首次公開與聯發科的合作細節。雙方目前正聯手開發一款針對高效能AI電腦設計的系統單晶片（SoC），該產品具備超低功耗特性，應用範圍廣泛，將進一步提升台灣在全球AI終端市場的競爭力。

黃仁勳還提到，輝達在台灣的成長速度驚人，目前已在南港設立新辦公室，並計劃進一步擴大規模。他表示接下來的周末將繼續與供應鏈夥伴會面，深化合作關係。

