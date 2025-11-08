黃仁勳現身運動會 感謝台積電員工︰你們幫我蓋輝達

台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也應邀參加，是首度有大客戶參與台積電運動會。黃仁勳上午在台積電董事長暨總裁魏哲家陪同下進入會場，台積電員工以熱烈掌聲表示歡迎；魏哲家以「3兆男」變成「5兆男」介紹黃仁勳，黃仁勳則對台下員工說，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。

2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）出席，黃仁勳致詞時感性地說輝達和台積電是家人，一同成長。左為台積電董事長魏哲家。（中央社）

黃仁勳7日下午搭乘專機抵達台南，先前往南科台積電晶圓18廠參訪，視察先進製程3奈米產線，由魏哲家親自接待，並與魏哲家等台積電高層共進晚餐。快閃停留台南5小時後，趕赴台北，並在今天以貴賓身分出席台積電運動會，預計在台灣停留時間一天半，這也是他今年第四度訪台。

廣告 廣告

2025年台積電運動會上午8時30分在新竹縣立體育場登場，黃仁勳在8時10分左右與魏哲家一起現身會場，他在進場前接受媒體訪問表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，這是非常特別的一天，因為這是台積電的家庭日，能被邀請參加這麼特別的日子，感到非常榮幸。

他還說，「輝達和台積電是家人，一同成長」，他一直覺得，「台積電就是我的家人」，所以台積電運動會對他來說，是一個非常特別的日子。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電董事長魏哲家（左）8日一同在新竹縣立體育場出席台積電年度運動會。（中央社）

2025年台積電運動會8日上午在新竹縣立體育場登場，台積電董事長魏哲家（前左）與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）出席。（中央社）

黃仁勳在主舞台上與台積電高層交談、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等環節。

魏哲家介紹黃仁勳時說，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。

9時30分左右，黃仁勳以貴賓身分，用中英文雙聲帶致詞，開頭就向台下大喊「我的台積電好朋友，你好」，並邀請呼口號「誰愛台積，我愛台積」，掀起台下員工一片歡呼，展現十足的親和力。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）8日在新竹縣立體育場出席台積電運動會，並登台致詞。（中央社）

黃仁勳表示，很高興來參加台積電的運動會，「CC（魏哲家）叫我講國語」，但由於不流暢，要慢慢一點點講。他說，30年前輝達和台積電都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」、「上讚（台語）」。

他表示，台積電員工是台灣的驕傲，也是世界的驕傲，非常感謝台積電的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」。兩個公司那麼大，那麼重要，有很多事要做，「我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右3）與輝達營運部執行副總裁梭基斯特（Debora Shoquist）（前右2）一同出席，與台積電董事長暨總裁魏哲家（前右4）等高階主管一同合影。（中央社）

台積電創辦人張忠謀今天缺席運動會，但黃仁勳特別表達對張忠謀的感謝，他說，38年前，台積電還是一家新創公司。32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他。大約30年前，張忠謀邀請他來台積電參觀，那是他離開台灣，在美國長大後第一次回到台灣，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中，持字卡者）8日現身2025年台積電運動會，黃仁勳在離去前與等候粉絲短暫互動，親切簽名。（中央社）

台積電指出，上海、南京、日本、北美及歐洲等地的數百名台積電海外廠員工及受訓員工、以及海外業務代表皆參與今年的運動會，展現台積電高度的凝聚向心力及多元共融的精神。今年運動會會場布置採可回收材質設計，共同朝向循環再利用目標，交通接駁採用電動巴士為主軸，以降低碳排放，並鼓勵搭乘大眾交通工具或共乘車輛，提倡綠色交通理念。

（責任主編：莊儱宇）