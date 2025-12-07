黃仁勳登金融時報年度人物榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜，評選二○二五年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳入列，並由ChatGPT之父奧特曼撰寫評語，他盛讚黃仁勳以超前遠見押注全新運算架構，奠定今日人工智慧（ＡＩ）時代的關鍵基礎。

金融時報編輯部訪問記者、專欄作者與評論員，從政治、商業、媒體、藝術與體育等領域，評選出廿五名以創新、思想與行動形塑世界的人物，並邀請各領域重量級人士為入選者撰寫評語。

ＡＩ企業OpenAI執行長奧特曼在推薦評語中盛讚黃仁勳具有超前時代的遠見，佩服他在全球意識到ＡＩ革命之前，便義無反顧賭上輝達，押注發展全新運算架構，為今日的數位智慧奠定基礎。

奧特曼談到，黃仁勳與眾不同，不只因為技術判斷準確，而是他以深厚的技術洞察力、毫不鬆懈的執行力，以及對長期基礎設施的投入，持續推動整個產業向前。

奧特曼強調，ＡＩ需求增長速度驚人，而能在如此規模與速度下擴建運算能力的領導者「幾乎找不到第二人」。他形容與黃仁勳合作近十年「極為特別」，並期待繼續一起向前邁進。

榜單其他入選人物還包括美國史上首位女性白宮幕僚長威爾斯、紐約市史上首位穆斯林市長曼達尼、英國軍情六處首位女性局長梅特維利、PayPal共同創辦人提爾與比亞迪資深副總裁李柯等。

