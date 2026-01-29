黃仁勳登門！拿神祕紙盒送禮 晚宴餐廳曝光...張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳抵台。廖瑞祥攝



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天飛抵台灣，明天預計參加自家公司輝達尾牙，預計停留4天，今天晚間已經拜訪台積電創辦人張忠謀，媒體拍到黃仁勳手上拿著一個神祕禮盒，前往張忠謀大直住處，晚餐時間則出現松山區的嘉佩樂酒店（Capella Taipei）一樓的「榕居」中餐廳，張忠謀則是坐著輪椅現身。

黃仁勳今天表示，台美關稅協議非常出色，肯定了台灣對美國的戰略價值，以及台灣對世界的重要性，「這是一個非常棒的結果」。其中，台積電扮演了非常重要的角色，美國受益於台灣和台積電在美國的投資，這也是一個非常棒的結果。

今天抵台後，黃仁勳下午4時40分，手提神秘禮盒親赴大直張忠謀住處，晚間雙方晚宴，一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐，張忠謀夫婦確定成為當晚重要座上賓，張忠謀被直擊坐著輪椅出席，備受矚目。這場高度象徵性的晚宴，再度點燃市場與科技圈的無限想像。

松山區的臺北嘉佩樂酒店（Capella Taipei），位於酒店一樓的「榕居」中餐廳，以粵菜為基礎，融合現代廚藝語彙，也是黃仁勳「美食地圖」新店家之一。

