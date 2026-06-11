黃仁勳登韓綜《劉QUIZ》 曝「韓版兆元宴」自己吃最多

記者周毓洵／臺北報導

有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上韓國人氣談話性綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不僅罕見分享創業路上曾距離破產只剩30天的驚險時刻，更首度公開外界熱議的「韓版兆元宴」幕後趣事。

《劉QUIZ ON THE BLOCK》邀請黃仁勳擔任嘉賓，透過與主持人劉在錫的深度對談，分享事業、家庭與人生哲學。節目錄製前一天，黃仁勳與韓國科技產業重量級人士共進韓式烤肉，引發外界高度關注。談到這場備受討論的聚會，黃仁勳透露自己是第一次品嚐韓式烤五花肉，至今仍回味無窮。面對外界好奇究竟是誰負責烤肉、誰負責調製燒酒加啤酒時，他笑著表示，大家都有自己的角色，其中具光謨烤得最多，而身為現場最年長的人，「最大的任務就是吃最多」。

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黃仁勳也分享與妻子洛麗（Lori）的浪漫相識故事。他回憶自己17歲提早進入大學就讀，面對班上僅有的3位女同學，決定發揮成績優勢，主動向洛麗搭話：「妳想看看我的作業嗎？」之後更邀請對方每個週末一起讀書，笑稱自己因此成功擁有固定約會。黃仁勳還透露，從17歲認識妻子至今，自己的衣服幾乎全由老婆包辦採買。

黃仁勳也回顧創業歷程。他表示，1993年創立輝達時曾遭遇最嚴峻危機，公司一度距離破產只剩30天。當時最令他擔心的並非個人失敗，而是辜負相信公司的員工與夥伴。這段經歷也讓他建立起「逆境會讓人發揮最好的表現」的經營理念。

黃仁勳也分享童年移民美國後的打工經驗，從掃廁所、洗碗到餐廳工作，他始終堅持凡事全力以赴。他強調，不論工作大小，每件事情完成後都代表著自己，因此必須做到最好，「就像今天我坐在這裡和你們錄影，我也付出100%的專注。因為我希望你成功，我希望你們所有人都能成功，所以我必須來到這裡並付出100%。」讓劉在錫聽完感動直呼：「不愧是大哥啊！」

最後固定猜題環節中，黃仁勳原本承諾若答錯就捐出100萬韓元，沒想到妻子洛麗（Lori）當場加碼準備善款，由女兒黃敏珊親手裝入紅包。最終黃仁勳答對題目後，仍將節目獎金與紅包共200萬韓元全數捐贈給兒童公益相關單位，為這場充滿笑聲與感動的綜藝首秀劃下暖心句點。

黃仁勳首度登上韓國綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，分享創業、家庭與人生故事。（iQIYI提供）