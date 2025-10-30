黃仁勳發表APEC演說前 邀韓企大咖吃炸雞喝啤酒

黃仁勳主動邀請三星電子會長李在鎔和現代汽車集團會長鄭義宣吃炸雞、喝啤酒。

今年的亞太經合會（APEC）在南韓慶州舉行，輝達執行長黃仁勳明天應邀在企業領袖峰會上發表主題演說。黃仁勳先前就預告，輝達將和三星電子、現代汽車等多家南韓企業深化合作，他也主動邀請三星電子會長李在鎔和現代汽車集團會長鄭義宣，在今天（30日）晚間一起吃炸雞、喝啤酒，地點就在首爾三成站附近的炸雞店。

韓媒《NEWSIS》報導，黃仁勳今晚將出席在首爾江南區COEX舉行的「GeForce韓國上市25週年」活動。出席前，他將和三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣，在知名連鎖店「Kkanbu炸雞」一起吃炸雞、喝啤酒，預料三方將不只限於寒暄，而是會就AI、機器人、自動駕駛等領域的合作可能性進行廣泛討論。

黃仁勳在輝達GTC大會場邊表示，輝達正和三星電子以及現代汽車在多方面進行合作，包括投資興建被稱為「AI工廠」的資料中心。外媒報導更指出，輝達計劃向SK集團子公司SK Telecom興建的資料中心提供晶片。未來，輝達也可能宣布在無人駕駛汽車和機器人技術方面的合作計畫，而這些正是南韓科技產業目前的重點項目。

韓媒指出，黃仁勳此行被視為他展現親民領導風格的又一例證。黃仁勳去年在 Computex 2024前夕，和台積電創辦人張忠謀等企業大老，在台北寧夏夜市享用小吃，展現平易近人的一面。