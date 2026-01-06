黃仁勳皮衣升級了！鱷魚紋閃亮皮衣登場 網喊：太帥了吧

黃仁勳穿上全黑鱷魚紋亮面皮衣登上美國CES展，再度吸引眾人目光。翻攝NVIDIA YT



美國消費電子展（CES）今（6日）在美國拉斯維加斯開展，輝達NVIDIA執行長黃仁勳發表主題演講，除了展現AI自駕技術、與機器人互動之外，他有別於以往穿上鱷魚皮紋的閃亮皮衣，更是吸引眾人目光。

黃仁勳年度首秀喊出「物理AI的ChatGPT時刻已經到來！」強打物理A」推出會「思考」的Alpamayo模型工具，搶進自駕技術和機器人自主技術。不過，會場投影片播到一半就當機，黃仁勳笑說，這是不會發生在聖塔克拉拉，可能是因為在拉斯維加斯，外頭一定有人賭贏頭彩了。

黃仁勳每次出場穿著「皮衣」已成正字標記，甚至有「皮衣男」封號，此次他似乎為了配合「賭城」拉斯維加斯風格，穿上全黑鱷魚皮紋的閃亮皮衣，與以往的經典素面皮衣不同，更顯得氣場十足，引發網友熱烈討論：「老黃的皮衣升級了」、「這鱷魚皮衣也太帥了吧」。

