黃仁勳皮衣升級了！鱷魚紋閃亮皮衣登場 網喊：太帥了吧
美國消費電子展（CES）今（6日）在美國拉斯維加斯開展，輝達NVIDIA執行長黃仁勳發表主題演講，除了展現AI自駕技術、與機器人互動之外，他有別於以往穿上鱷魚皮紋的閃亮皮衣，更是吸引眾人目光。
黃仁勳年度首秀喊出「物理AI的ChatGPT時刻已經到來！」強打物理A」推出會「思考」的Alpamayo模型工具，搶進自駕技術和機器人自主技術。不過，會場投影片播到一半就當機，黃仁勳笑說，這是不會發生在聖塔克拉拉，可能是因為在拉斯維加斯，外頭一定有人賭贏頭彩了。
黃仁勳每次出場穿著「皮衣」已成正字標記，甚至有「皮衣男」封號，此次他似乎為了配合「賭城」拉斯維加斯風格，穿上全黑鱷魚皮紋的閃亮皮衣，與以往的經典素面皮衣不同，更顯得氣場十足，引發網友熱烈討論：「老黃的皮衣升級了」、「這鱷魚皮衣也太帥了吧」。
〈CES 2026〉黃仁勳宣告物理AI落地 機器人時代真的來了！
美國拉斯維加斯登場的 CES 展會上，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度站上全球科技產業的舞台中央。身穿招牌黑色皮衣的他，用一場長達 90 分鐘的演講，向外界宣告人
「晶片怪獸」Rubin亮相！黃仁勳CES 2026重磅演說 專家：從晶片到機器人 建構物理AI全棧生態
在 2026 年國際消費電子展 (CES) 上，輝達(NVDA-US) 執行長黃仁勳身穿招牌皮衣登上主舞台，發表了以「物理 AI 時代」為核心的主題演講，此講聚焦 AI 從
黃仁勳「新皮衣」亮相CES！宣告「物理AI時代」來臨
財經中心／李筱舲報導全球科技盛事消費性電子展（CES）於美東時間5日盛大展開，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也出席進行主題演講。今年他不僅帶來了運算領域的重大突破，更以一身「升級版」的黑色鱷魚皮紋路皮衣帥氣登場，意外成為「吸睛」焦點。黃仁勳宣告，全球計算產業已正式跨入「物理AI（Physical AI）」時代，透過全新軟硬體平台的整合，輝達將進一步定義人類與AI互動的未來生活樣貌。
焦點股》所羅門：黃仁勳CES點火 帶量大漲
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳前往美國消費性電子展（CES）進行主題演講，大談實體AI應用落地，帶動台股機器人族群全面點火，其中，AI視覺解決方案供應商所羅門（2359）早盤股價一度大漲9%，截至上午9時55分暫報142元，漲幅7.58%，成交量8155張。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《國際產業》重點一次看！CES大會 輝達提前秀新品威懾對手
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一，在拉斯維加斯舉辦的消費性電子展（CES）上，輝達宣布新一代Rubin晶片已全面投產，以及最快將在2027年與合作夥伴推出（robotaxi）服務服務。 以下為重點整理： ●在這場科技業年度盛事上，輝達執行長黃仁勳表示，Rubin晶片已經進入「全面量產」階段，在支援聊天機器人和其他AI應用時的運算能力可達到前一代晶片的5倍之高。Vera Rubin平台由6顆不同的輝達晶片組成，料將於今年稍些時候亮相。黃仁勳表示，我們的電晶體數量只增加為原來的1.6倍，卻能實現如此巨大的效能躍進，其關鍵在於Rubin晶片採用一種專有的數據格式，輝達希望最終這項技術能普及整個產業。 ●在機櫃方面，輝達將Vera Rubin NVL72定位為主力機型，將配置72顆GPU與36顆CPU，號稱具備exaflops等級的FP4運算效能。Rubin Ultra NVL288為升級版本，將配備288顆GPU和144顆CPU。 ●黃仁勳發表名為「上下文記憶儲存」（context memory storage）技術，讓AI應答變得更快更聰明。 ●輝達展示新一代網路交換器，採用新型連接技術時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
CES 2026》輝達小心！蘇姿丰大秀全新祕密武器 首款台積2奈米基因HPC問世
【張珈睿／拉斯維加斯報導】全球科技盛會 CES 2026 隆重開幕，超微（AMD）執行長蘇姿丰發表主題演講，圍繞AI 革命，AMD端出重量級武器-MI 450及Helios機櫃 。面對生成式 AI 帶來的運算缺口，蘇姿丰展現強大的技術野心，特別是在與晶圓代工龍頭台積電（2330）的深度戰略合作上，透過導入台積電 2 奈米製程與次世代 3D Chiplet（小晶片）技術，全面推動 AI 效能翻倍增長。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發表留言