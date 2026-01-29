黃仁勳盛讚台美關稅結果「很棒」：美國正式認可台灣價值 為台灣感到驕傲

對於日前台灣與美國政府對等關稅談判結果，黃仁勳大讚「很棒（Fantastic）！」他認為，這等於美國認可了台灣科技對美國的策略價值、台灣對世界的重要性，美國也因獲得台積電與台灣企業的投資而獲益良多，他很為台灣感到驕傲。

雖然美國農產品、美國車進口台灣的關稅還沒有定案，不過，台灣與美國雙方代表敲定15％、不疊加的對等關稅，台灣2500億元的對美投資額都由民間企業自行決定項目與內容，台灣更是全球第一個獲得美國302條款最惠國待遇。

對於台灣與美國政府的談判結果，黃仁勳大讚「很棒（Fantastic）」，他指出，這等同於美國政府認可了台灣科技對美國的策略價值，還有台灣對世界的重要性，這是非常好的結果，在談判過程中，台積電當然扮演很重要的角色，而美國也獲益良多，因為美國可以獲得台灣與台積電的投資，這是非常好的結果。

他近一步表示，台灣在世界的特殊地位、對美國的重要性，已經昭然若揭、大家都知道了，而且每一天越來越明顯，「我很為台灣感到驕傲」，他也對於輝達在台灣的合作夥伴感到驕傲，他說，很感激很多台灣公司在美國投資、興建基礎建設，美國的再工業化對美國至關重要、川普總統非常看重，所以台灣企業在美國有策略性的投資與佈局，對台美雙方都有好處。



