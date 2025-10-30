黃仁勳盛讚川普能源政策「否則美國糟了」 陳揮文喊話：講給賴清德聽

輝達（NVIDIA）在美國舉行的GTC大會釋出AI與訂單願景、股價創新高，也帶動台北股市攀升突破2萬8千點；名嘴陳揮文29日在廣播節目談及此事，表示黃仁勳在會中發言大讚川普的能源政策， 稱川普知道國家需要能源才能獲勝；陳揮文酸，黃仁勳講得太好啦，應把這話講給賴清德聽。

黃仁勳在GTC大會演說中說明晶片、AI最新發展，提及旗艦Blackwell晶片與明年上市的Rubin晶片，將讓2026年出現前所未見的銷售成長；駁斥所AI泡沫的憂心。黃仁勳也表示，Blackwell已經在亞歷桑那州全面量產，是該晶片首度在美國本土生產，未來將實現川普總統美國製造的理想。

黃仁勳還提及，輝達將為美國能源部打造7部超級電腦，協助能源部完成開發AI能力使命，推動美國在國安、科學和能源應用領域技術領先地位。他更盛讚川普的能源政策，直言若非川普全力支持能源發展，美國可能陷入非常糟糕的狀況。

而蔣萬安也在同一天，於台北市議會宣布，「我們和輝達總部開了視訊會議，輝達明確表示，他們海外總部就會在北士科T17、T18區塊」。

陳揮文昨在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中忍不住談起輝達，直言依黃仁勳所言，主要目的是讓美國再次偉大，台灣不用因輝達看中T17、T18而太高興，人家所有重心都在美國；陳揮文並質疑，輝達在北士科所設是台灣總部，怎麼可能是海外總部？怎可能把海外總部設在可能有戰爭的地方？

但針對黃仁勳提到能源的重要性，陳揮文說「講得太好啦」，直言黃仁勳應去對賴清德說。

針對輝達在台總部或海外總部一事，依台北市長蔣萬安29日宣布所言，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，將啟動各項行政程序。而黃仁勳在GTC大會被問及此事時，回應說，台灣擁有大量員工，現有辦公室已不敷使用，必須選址興建新大樓。

另依《Focus Taiwan》2025年5月19日的報導則指，輝達CEO黃仁勳表示，公司已選擇台北市北投-士林科技園區「作為其新的台灣辦公室（new Taiwan office）」，並提到園區內 T17、T18 地塊有可能成為「海外總部（overseas headquarters）」。

目前輝達的全球法定總部仍在美國加州的聖塔克拉拉（Santa Clara）市，同時在輝達的官方網站中，台灣被列為「Taipei City / Hsinchu City」的辦公地點之一。