黃仁勳真的累了！奔波3周「準備回家」親曝下次來台時間

台積電今日在新竹縣舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別到場支持。黃仁勳受訪時表示已經出差3個禮拜，所以現在要快回家，並透露他將在農曆新年時會再度來台。

黃仁勳8日特地出席台積電在新竹縣舉行運動會。（圖/中天新聞）

黃仁勳今（8）日特地出席台積電在新竹縣舉行運動會，由於台積電董事長魏哲家透露，創辦人張忠謀因身體微恙無法到場，黃仁勳被問到是否探望張忠謀時，黃仁勳則表示會根據張的身體狀況決定是否探望。他強調這次來運動會主要是為了感謝台積電的同仁，因為他們做的非常出色。

黃仁勳致詞。（圖/中天新聞）

對大陸與美國正在進行AI競賽，是否會影響台灣的綠色產業。黃仁勳強調，AI技術是當今最重要的技術之一，對每個國家和公司都有深遠影響。他指出，台灣作為全球半導體製造中心，仍然扮演著關鍵角色。此外，針對市場上有關台積電明年漲價的傳聞，黃仁勳表示並未討論價格問題，而是強調了對AI需求的強勁增長。

在談到記憶體市場時，黃仁勳提到目前的供應商，包括海力士、三星和美光，都在持續擴充產能，以支持輝達的業務需求。最後，他再次強調了AI技術的潛力，並期待未來的合作機會。最後，黃仁勳表示，在離開運動會後就會準備回家，因為已經出差3個禮拜，所以要盡快趕回家。

