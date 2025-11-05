黃仁勳示警：中國將在AI競賽超前美國

輝達執行長黃仁勳10月31日在南韓慶州參加APEC經濟領袖會議。路透社



輝達（Nvidia）執行長黃仁勳警告，由於中國已將輝達排除在中國市場之外，而且當地能源成本較低、監管限制也較寬鬆，恐將在人工智慧競賽中超越美國。

《金融時報》報導，黃仁勳在參加「金融時報未來AI峰會」（FT Future of AI Summit）場邊受訪時表示，美、英等西方國家受到「犬儒主義」心態束縛，「我們需要更樂觀的心態」。

他指出，由於美國各州對AI有不同新規，可能產生「50條新規範」。相比之下，中國提供的能源補貼，使本國科技公司更具成本優勢，運作輝達AI晶片的替代品時「電力幾乎免費」。

廣告 廣告

黃仁勳上月指出，如果全球包括中國在內都使用輝達系統，美國仍有機會贏得AI戰爭。但他也感嘆，中國政府已將輝達排除在其市場之外。

路透社報導，中國能否取得輝達等公司的先進AI晶片，一直是中美科技競爭的核心議題。

黃仁勳在上月於華府舉行的輝達開發者大會表示：「我們當然希望美國能贏得這場 AI 競賽。」他指出，如果世界架構在美國的AI技術平台，美國贏得AI競賽是毫無疑問的。

但他強調：「我們也必須在中國市場裡，以贏得那裡的開發者。如果一項政策導致美國失去全球一半的AI開發者，長期而言對我們不利，反而會傷害我們自己。」

美國總統川普在週日（11/2）播出的訪問中表示，輝達最先進的Blackwell系列晶片應「專供美國客戶」，亦即不會允許出售給中國。川普補充說，華府仍會允許中國與輝達「保持接觸」，但「不會涉及最先進的」半導體技術。

更多太報報導

中國對美企暫停制裁與管制出口1年 21家涉對台軍售

輝達在中國市占率掉到零時 AMD的AI晶片獲得了輸中許可

阿富汗絕美「藍色清真寺」地震受損 居民痛：如母親般存在