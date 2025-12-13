黃仁勳示警「中國打造AI一帶一路」 烏凌翔揪邏輯漏洞：就是恐嚇取財嚇美國

輝達執行長黃仁勳日前出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動時指出，限制輝達對中國出口晶片，等於美國「實際上讓出全球第二大AI市場」。他並提到，如果美國企業坐視華為等中國競爭者主導市場，中國很快將致力將AI技術出口至全球，甚至可能推動類似「一帶一路」的AI計畫。對此，科技力智庫執行長烏凌翔表示，黃仁勳是賣設備、硬體的，他希望幫助每個國家建立自己的AI工廠，但黃仁勳講「如果不讓輝達賣進中國，中國就會發展出一帶一路」，完全是個邏輯跳躍，沒有因果關係。

烏凌翔在風傳媒節目《下班國際線》表示，如果中國真的跟輝達買了大量晶片，然後把AI工廠、AI大模型做得非常好，中國就會乖乖的不把AI輸出到海外去，建立所謂AI一帶一路嗎？再反過來講，如果中國在海外建立AI一帶一路，用的全部都是黃仁勳的晶片有什麼不好呢？所以這根本就兩個概念，他跳躍了。

烏凌翔說明，黃仁勳為什麼要提出這個來恐嚇美國政府，因為美國政府裡面有很多人反對他，反對美國總統川普把輝達晶片賣進中國，「黃仁勳是一個很好的超級業務員，黃仁勳的策略就是恐嚇取財，嚇一嚇美國政府，唉，很可怕，如果沒有想清楚黃仁勳的邏輯，就會准許輝達晶片賣中國，壓抑一下中國。」

烏凌翔直言，中國依賴輝達晶片，中國自己的晶片就不發展了嗎？「不會啊，因為他早就知道我依賴你，依賴關係就是權力關係、控制關係，中國政府當然希望廠商都不要用輝達的晶片」，所以政府會給補貼，來扶植自己國內廠商，也許功能可能不行，但很多加在一起或者電費給折扣。所以黃仁勳講「不讓我賣進中國，中國就會有AI一帶一路」，這只是銷售話術，這中間的邏輯並沒有講清楚，「但我還是很佩服他，還有人叫他乾爹。」

烏凌翔不諱言，黃仁勳是很厲害的超級業務員，他會想出來很多概念，有些很不正確，譬如說AI主權（AI Sovereignty）也是他提出的，但這個AI一帶一路如果是因為不讓輝達賣進中國，中國就會發展AI一帶一路，「我覺得這個邏輯不對，但他還是很厲害搶占很多媒體，我們就要討論半天。」

