黃仁勳示警：大陸終將在AI競賽中擊敗美國

英國《金融時報》5日報導，輝達執行長黃仁勳預測，大陸最終將在AI競賽中擊敗美國，他呼籲美國必須加速前進，並贏得全球開發者的支持，才能保持領先地位。

輝達執行長黃仁勳5日警告「中國將贏得AI競賽」。（ 圖／翻攝X「N vidia 」 ）

輝達執行長黃仁勳再次就中美兩國在AI競賽中的前景表達擔憂與看法，以及他對美國技術和市場政策的呼籲。綜合外媒報導，輝達執行長黃仁勳5日在《金融時報》AI未來高峰會期間接受該報採訪時警告，「中國將贏得AI競賽」。

黃仁勳表示，如他長期以來一直說的，大陸在AI領域僅落後美國幾納秒。美國必須通過加速前進並贏得全球開發者的支持來贏得這場競賽，這一點至關重要。

黃仁勳認為，大陸的潛在勝利歸功於其更有利的監管環境與更低的能源成本。而這與美國形成鮮明的對比。黃仁勳批評西方國家許多做法是對創新抱持悲觀與懷疑的態度（ cynicism），認為這種過度的監管限制重重，可能扼殺AI領域的創新和競爭，反而阻礙了進步。

此前，黃仁勳曾表示，如果全世界包括大陸在內的龐大開發者群體都能使用輝達的系統，美國將能贏得AI之戰。黃仁勳強調，希望美國贏得這場AI競賽、希望世界建立在美國的技術架構之上，這一點無庸置疑。但輝達需要進入大陸市場，贏得大陸的開發者。他認為，一項導致美國失去全球一半AI開發者的政策，從長遠來看對美國沒有好處，反而損害美國自身利益。

然而，美國總統川普2日表示，輝達的先進AI晶片「Blackwell」不會提供給「其他人」使用。多位消息人士透露，黃仁勳亟欲將這款尖端GPU銷售至大陸市場，但該構想在華府內部引發巨大反彈。而大陸方面目前也已將輝達排除在其市場之外。

