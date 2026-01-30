黃仁勳示警「AI先淘汰3種人」！技術職有危險？1件事最關鍵





半導體公司輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日表示，「AI」從過去的軟體或雲端服務，轉變為結合「晶片製造」、「資料中心」、「高功耗運算與大型系統工程」全新工業體系，這波轉型等於「一場新興工業革命」，尤其AI科技時代除了基礎建設進化，也引爆人類面臨創意荒的處境：「AI不會裁員，但沒有想法的人，會先被淘汰」。



黃仁勳：AI先淘汰3種人

黃仁勳接受CNN節目《Fareed Zakaria GPS》專訪直言，即使AI提升生產力，但無法持續產出新的創意，仍難擋失業潮來襲，這場「淘汰賽」比的並非技術高低，而是「創造力」、「提問力」，以及「進化力」的思維彈性。。



黃仁勳並未列出「危險職業清單」，反而描述「AI先淘汰3種人」：



1. 沒主見（只是照表操課）：高度依賴既有流程，缺乏重新定義問題與目標的能力，AI若能更快、更準確執行標準化任務，這類人便失去存在價值。



2. 不懂提問（無法與AI深度互動）

• 未來核心能力不是「下指令」，而是「問對問題」。

• 黃仁勳分享「自己90%的工作都在提問」，無法提出高品質問題，即便擁有AI，也難以放大自身價值。



3. 懶得學習（只把AI當答案機）

黃仁勳指出AI是「技術均衡器」，雖可幫助非技術背景者成為創作者，但前提為，使用者需知道要讓AI做什麼。

只依賴AI給答案，不學習思考判斷，最終仍會被流程取代。

AI時代演變重點

黃仁勳也強調「AI時代演變重點」為：

• 程式語言不再只是程式碼，而是英語或其他自然語言。

• 學會清楚表達目標需求，不是工程師也能駕馭AI，成為高效工作助手。

黃仁勳示警「AI先淘汰3種人」：1件事最關鍵 。圖片來源：pexels、東森新聞

什麼工作AI搶不走？

許多專家不只一次提醒，AI難以取代「創意洞察力」、「高情商同理心」、「跨領域整合力」、「倫理價值判斷」等人類獨有的靈魂判斷思維。

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋曾表示，「社交程度愈強的工作」，AI越難取代。史丹佛大學經濟研究室2025年發布的一項研究指出，「AI難搶走5個非理工鐵飯碗」，包括「SEO專員」、「行銷數據分析師」、「內容策略師」、「數位行銷經理」、「品牌經理」，尤其人類融合「AI工具」專業價值更高。

越來越多人更加了解與AI建立「合作關係」的重要性：「不把AI當成敵人，而是當成隊友學習思考」，判斷區分哪些適合AI，哪些可以自己完成，成為越漸重要的努力方向。

