黃仁勳秀自駕AI模型Alpamayo 藉賓士CLA展現優異性能

黃仁勳今天除了宣布搭載Rubin的超級電腦平台已經全面量產，也介紹自駕車AI模型Alpamayo。

黃仁勳6日在CES 2026發表主題演說，除了宣布搭載Rubin的超級電腦平台已經全面量產，也介紹自駕車AI 模型Alpamayo，並利用賓士CLA車款來展示自動駕駛的優越性能。

黃仁勳在現場播放一段自駕車示範影片，人類駕駛透過自駕AI，可以在美國舊金山市區的交通尖峰時間，進行全程放開雙手的路徑規畫導航。隨後更在台上展示兩台內建輝達Jetson電腦、可用雙腳自行移動的實體機器人。

黃仁勳也表示，目前這套系統已經和賓士進行合作，首款搭載車輛將會是CLA車系，預計今年第一季在北美市場上線，第二季可望在歐洲上線，第三、第四季則將在亞洲上線。

黃仁勳也強調，賓士CLA的駕駛輔助功能由輝達DRIVE AV軟體驅動，更已獲得歐盟新車安全評鑑協會在主動安全評分上，獲得五星最高安全評等。