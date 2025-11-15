黃仁勳私人對話外流？網傳他稱「中國將贏得AI競賽」 查核中心還原完整說法

輝達執行長黃仁勳的一舉一動都牽動AI產業走向，市場與投資者密切關注他的最新布局與發言。然而，近期網路流傳文章稱，黃仁勳在台北的私人談話內容外流，其中涉及「中國將贏得AI競賽」說法。經事實查核中心查證，網傳黃仁勳私人談話，實際上是擷取他的公開受訪內容，再加上虛構場景的創作文章，並非談話外流，傳言說法易引人誤解。

網傳黃仁勳台北私人談話外流 查核中心還原完整時間軸

黃仁勳11月5日接受英國《金融時報》訪問時表示，由於中國能源成本較低、監管較寬鬆，未來可能在AI競賽中勝過美國。隨即網路流傳訊息稱，黃仁勳在台北私人包廂與台積電、廣達等高層會面，並將談話內容洩漏給《金融時報》，包括中國擁有百萬AI人才、未來5至10年將勝出AI競賽，以及美國制裁中國可能適得其反等。然而，查核結果顯示，黃仁勳11月5日當天人在英國倫敦，不可能同時出現在台北私人包廂，網傳訊息場景完全虛構。

事實上，11月5日黃仁勳現身英國倫敦聖詹斯宮，領取伊麗莎白女王工程獎（Queen Elizabeth Prize for Engineering），由英王查爾斯三世親自頒發，並與其他6位AI 領域專家一同獲獎。黃仁勳在前後兩天也都在倫敦或附近，不可能如傳言所述於台北發表私人談話。

部分網傳黃仁勳談話 是公開受訪內容斷章取義

此外，比對網傳訊息與《金融時報》報導，發現多處不符。《金融時報》報導中，黃仁勳指出，因為較低的能源成本以及寬鬆的監管，中國將在未來贏得AI競賽。美國各州對AI的新規定，可能導致50項新法規，但同時間，中國卻透過能源補貼，提供免費電力，使得中國科技公司得以發展輝達晶片的替代品。報導刊出後，輝達又發布黃仁勳聲明，他補充說，中國在AI領域只落後美國幾奈秒，美國要獲勝必須持續領先，並獲得全球開發者的支持。

網傳訊息提到，黃仁勳認為中國會贏得AI競賽；但除此之外，中國有百萬AI人員、美國禁止出口晶片將加速中國AI算力、不要輕視華為等說法，都沒有出現在《金融時報》報導裡面。再針對這些網傳言論查證，發現部分曾是黃仁勳的受訪內容。

查核中心總結，綜合來看，網傳黃仁勳私人談話，部分來自《金融時報》報導，如稱中國將贏得AI競賽。部分來自過去採訪，如稱中國有百萬AI人力、不要輕視華為。但有部分內容並無根據，例如批評美國的晶片管制是最蠢的事。可以判斷這篇網傳談話，部分取材自黃仁勳的公開受訪內容，再加上虛構內容而成，而非所謂私人談話外流。

