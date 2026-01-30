黃仁勳稱可能設台灣第二總部 蔣萬安：若有需求必協助

輝達執行長黃仁勳回應，「第二個總部嗎？聽起來不錯，我喜歡。」

輝達執行長黃仁勳一句話，再帶給外界想像空間，因為平面媒體報導，輝達有意在台灣、進一步擴建第二總部。

公視記者葉霈萱在現場指出，「外傳輝達要在台北市增設的第二總部，地點可能就在這塊洲美國小預定地，距離北士科總部基地，車程大約5分鐘。」

位在北士科西側的洲美國小預定地，面積達4.68公頃、土地方正，和輝達的T17、T18基地相距約1.5公里。先前輝達總部選址一度卡關時，備案就包含這塊地，且土地使用分區是學校用地、地目單純，北市府可透過都市計畫變更提供給輝達使用。

廣告 廣告

輝達執行長黃仁勳表示，「我們應該要有越多辦公室越好，因為輝達在台灣有很多員工，很多供應鏈夥伴，以及很多客戶，所以我們在台灣的業務，成長非常快，第二總部有機會，甚至是滿有可能的。」

坦言輝達在台灣的規模越來越大，黃仁勳對「第二總部」留個伏筆，而當地里長則對輝達進駐樂觀其成。

台北市洲美里里長陳照梅表示，「北投這邊有一個像樣的城市感覺，科技城市，不要老是讓我們永遠都是一個農村的生活。」

台北市長蔣萬安回應，「目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，我們一樣會給予協助。」

台北市長蔣萬安也持正面態度，至於何時和黃仁勳會面？蔣萬安說，理解他行程緊湊，會跟輝達保持聯繫。

鴻海董事長劉揚偉說，「很難得的兆元宴活動嘛，一定會參加。」

黃仁勳這回依然行程滿檔，來台第2天，被直擊跟鴻海董事長劉揚偉會面，晚間參加輝達尾牙，週六也將再舉辦「兆元宴」，之後就會搭機返美。



更多公視新聞網報導

蔣萬安：輝達確定落腳T17、T18 力拚明年中簽約

新壽允合意解約T17、T18 李四川：北市府願承擔3年成本

新壽允T17、18合意解約 蔣萬安：願盡快談細節

