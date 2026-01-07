黃仁勳稱大陸對輝達AI晶片需求非常高 供應鏈「全面啟動」

輝達執行長黃仁勳6日表示，中國大陸對輝達AI晶片需求非常高，供應鏈全面啟動。

外界關注輝達向中國大陸出貨AI（人工智慧）晶片H200進展，輝達執行長黃仁勳6日表示，中國大陸對輝達AI晶片需求「非常高」，供應鏈全面啟動；H200不會永保競爭力，預期更強大的Blackwell、Rubin架構晶片未來到了適當時機會供應中國大陸。

美國總統川普上個月宣布華府同意以徵收25%費用開放H200銷售中國大陸，黃仁勳在美國消費性電子展（CES）被問及進展時透露，已經全面啟動供應鏈，H200已進行生產，正與美國政府確認出口許可的最後細節。

路透社之前引述消息人士說法指稱，輝達計劃於農曆新年前，也就是2月中旬前，開始對中國大陸出貨其AI晶片H200。黃仁勳則說，中國大陸客戶對輝達AI晶片的需求「真的非常高」，將透過中國大陸客戶的採購訂單來了解北京方面的態度。

日前媒體報導指出輝達在中國大陸的主要競爭對手華為已能提供性能相當的AI系統。黃仁勳回應媒體提問強調，H200在中國大陸市場仍有競爭力，但不會永遠具備競爭力。希望未來能夠再推出其他同樣具有競爭力的產品。

被問到更強大的Blackwell架構和Rubin架構晶片未來是否會被允許進入中國大陸市場，黃仁勳回答，在某個時間點，這樣做是合理的，現在不合理，但未來某個時間點會合理。美國的相關法規也必須隨之演進，必須持續在各個市場中保持競爭力。