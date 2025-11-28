黃仁勳稱尾牙要自掏腰包 讚台灣棒球是國寶

▲輝達執行長黃仁勳大讚台灣棒球，直呼台灣棒球一直都很厲害，是台灣的「國寶」之一。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今（28）日離開台灣前，除了稱讚台灣美食很棒之外，也大讚台灣棒球，直呼台灣棒球一直都很厲害，是台灣的「國寶」之一，他也在美國多次見到中華隊，大家還在自家走廊打棒球。他還笑稱，明年一月來台灣時，尾牙發紅包他得自己掏腰包，他也要更努力工作才包得起。

黃仁勳今天中午離開台灣前，接受媒體訪問，他表示，這次來台行程滿檔，但他笑說終於抽空去按了腳底按摩，已經好幾年沒有好好放鬆，而這回他特地跑到指舞春秋腳底按摩店報到，外界也看到他親民又接地氣的一面。

而有媒體問到大家十分感興趣的輝達尾牙紅包話題，黃仁勳指出，輝達並沒有分紅獎金制度，員工最期待的抽獎（lucky draws），是他個人自掏腰包發放，這幾年紅包越包越大，就是因為員工很努力替公司賺進更多錢，「老闆也要更努力工作才包得起」。

