黃仁勳穿花襯衫喊徵才 前台積電副總跳槽輝達控全場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台第2天，今（30日）重頭戲是晚間與輝達台灣員工舉辦尾牙，不過現場焦點全在前台積電採購副總經理李文如身上，這是她轉戰輝達後首次亮相，緊跟著黃仁勳在場內忙進忙出。

從黃仁勳抵達會場前的動線安排、流程掌控，到進出會場的節奏拿捏，都能看到她在場內外來回穿梭的身影，幾乎全程緊跟在黃仁勳左右，宛如輝達團隊中的核心人物。

今晚有多少員工出席尾牙？黃仁勳沒直接回答，他轉頭詢問李文如，2人互動非常自然，這一幕讓外界明顯感受這位來自台積電體系的重量級戰將，已迅速打入輝達核心，角色不只是單純的業務主管，更像是黃仁勳身邊的「大總管」。

廣告 廣告

這晚，黃仁勳也刻意「換裝」登場，不同過往標誌性的黑色皮衣，他改穿一件花襯衫現身，笑稱「這是台灣味」。他直言，台灣公司的尾牙文化，是一年之中最喜歡的時刻，不只是慶祝新年，更是向員工與合作夥伴表達感謝的重要場合。

黃仁勳證實將在台大舉招募AI人才。（江星翰攝）

鬆口在台招募4領域人才

黃仁勳指出，過去一年輝達推出多項新產品，並協助全球企業加速導入AI應用，台灣在整個過程中扮演關鍵角色，無論是工程實力還是供應鏈韌性，都給予輝達「非常巨大的支持」，未來輝達在台灣需要大量人才。

記者好奇，接下來要招募多少人才？黃仁勳僅透露，招募對象會來自晶片設計、系統設計、軟體工程及供應鏈管理等領域。

在AI產業競逐白熱化之際，這場尾牙不只是年終慶功宴，更像是一場對外釋放訊號的舞台，輝達在台灣持續加碼、組隊升級，來自台積電核心的李文如也融入這場全球AI戰局之中。