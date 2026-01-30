黃仁勳穿花襯衫現身輝達尾牙 2000名員工共襄盛舉

（中央社記者張建中、江明晏台北30日電）輝達（NVIDIA）今晚在南港展覽館舉行尾牙，逾2000名員工參與，執行長黃仁勳晚間約6時15分入場，一改過去黑色皮衣造型，今晚改以花襯衫亮相，並說「這是不是很有台灣特色」，他也感謝員工去年出色的表現，度過非常忙碌的一年。

輝達今天在南港展覽館舉行尾牙，以「輝達尚蓋讚」為主題，黃仁勳大約在晚間6時15分入場，不同於過去的皮衣打扮，黃仁勳穿著一襲花襯衫現身，他並向現場媒體表示，「這是不是很有台灣特色、歡迎來到我們的新年派對」。

廣告 廣告

黃仁勳表示，今天參與的員工約有2000人，慶祝新年是他一年中最喜歡的事情之一，也感謝大家去年出色的工作，「我們度過了非常非常忙碌的一年，推出了許多新產品，並幫助許多公司進入人工智慧領域」。

他也表示，台灣的公司和合作夥伴一直非常支持輝達，對此非常感激，輝達所有員工也非常努力，所以今晚要好好慶祝。

黃仁勳提到，目前為止，他和台積電創辦人張忠謀共進晚餐，「見到他很高興」，也在南港的新辦公室開了一次員工會議，週六和週日要和合作夥伴共進晚餐，還要開一些會議，非常感謝合作夥伴們週末能來相見，很期待見到他們。

黃仁勳預計明天晚間在「磚窯」餐廳宴請台灣供應鏈產業大咖，重現「兆元宴」，預料台積電、鴻海、廣達等科技大廠董事長總經理將齊聚一堂。（編輯：潘羿菁）1150130