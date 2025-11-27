黃仁勳突來台！ 掃貨蜜餞 逛夜市被粉絲包圍
適逢感恩節，輝達執行長黃仁勳今(27)日突然搭專機抵台，除了直奔愛店用餐，還到四平街趴趴走，掃貨上千元蜜餞，也沒忘了到訪夜市買水果，沿路被許多粉絲團團包圍，而黃仁勳這次來台只透露是來看老朋友，傳出可能是為了探望台積電創辦人張忠謀。
身穿黑色夾克，輝達執行長黃仁勳週四突然從美國搭專機訪台，中午一下機就帶著妻女直衝北市愛店「花娘小館」用餐，不僅開心跟大家說嗨，還拍照簽名樣樣來，緊接著開始趴趴走。輝達執行長黃仁勳：「他這間食物很好吃。」下午來到四平街「譽展蜜餞行」買蜜餞，黃仁勳親切用台語跟粉絲聊天，還不忘幫店家推銷，結帳後還大方塞給店家紅包，更在牆上寫下「我愛芒果」。一路上不停被粉絲認出，黃仁勳也停下腳步和大家合影，甚至還到「大茗本位製茶茶堂」買手搖，AI教父美食地圖又加一。
不過黃仁勳也沒忘了到訪最愛的夜市。黃仁勳一現身，臨江街通化夜市「阿婆水果」攤位立刻造成轟動，黃仁勳更自掏腰包買水果給民眾享用。輝達執行長黃仁勳 vs. 水果攤業者：「這麼照顧我，謝謝，今天（11/27）還特地過來；我每次都過來。大家，這水果攤是最棒的。」黃仁勳還到「上海生煎包鍋貼」攤位買食物，沿路被許多粉絲團團包圍，採購完後黃仁勳就返回飯店休息。面對媒體詢問台積電前資深副總羅唯仁涉洩密案，黃仁勳也回應，其實對這件事一無所知。
黃仁勳這次來台只透露是去看老朋友，傳出可能是為了探望台積電創辦人張忠謀。台北市長蔣萬安 vs. 記者：「看起來是一個私人行程，其實剛好前兩天也才跟黃仁勳通email，我們一直都跟輝達保持很暢通溝通。他們（總部用地）投資執行計畫書有送來了嗎？還沒有，我想他們確實還是需要一些時間準備。」台北市長蔣萬安表示，輝達全球不動產副總裁 Scott Ekman 有說會盡快送來投資計畫書，後續北市府就會加快相關審查流程。
