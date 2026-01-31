黃仁勳第四次兆元宴原班人馬出席！明天再會台積電高層

黃仁勳參加輝達尾牙前受訪。廖瑞祥攝



輝達執行長黃仁勳招牌兆元宴第四度在老地方登場！台積電董事長魏哲嘉，鴻海董事長劉揚偉，聯發科執行長蔡力行和台達電董事長鄭平等權值股大老全數與會。在昨天輝達尾牙後，黃仁勳早上先赴四平街買蜜餞也預告，明天將再與台積電高層餐敘。

黃仁勳1月29日搭乘專機抵台，這次訪台4天，首先拜會台積電創辦人張忠謀共進晚餐，30日在輝達南港新辦公室與員工開會，晚上參加輝達台灣尾牙。

黃仁勳偏愛的「磚窯古早味餐廳」成為每次訪台，宴請供應鏈夥伴的重要橋段，台積電等上市公司大老身價達兆元，被膩稱為黃老闆的兆元宴，能進入兆元宴的廠商，也足見在輝達供應鏈中舉足輕重的地位。

黃仁勳今晚在5時48分左右現身台北市磚窯古早味懷舊餐廳，「原班人馬」，包括:包括光寶總經理邱森彬、仁寶董事長陳瑞聰、研華共同總經理張家豪、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤、緯穎董事長洪麗寗、台達電董事長鄭平、鴻海董事長劉揚偉、華擎總經理許隆倫、和碩董事長童子賢、和碩共同執行長鄭光志及鄧國彥、聯發科執行長蔡力行、宏碁董事長陳俊聖、矽品董事長蔡祺文、華碩共同執行長胡書賓、廣達董事長林百里、英業達總經理蔡枝安、緯創董事長林憲銘、技嘉集團總經理李宜泰、林英宇、奇鋐董事長沈慶行、華碩共同執行長許先越、微星董事長徐祥、華碩董事長施崇棠、台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令等今天均與會參與。

