黃仁勳等科技大咖CES展開金口！美基建股大啖AI新商機 4檔電力能源ETF股價喊衝

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，當美國用電量創高、電價持續走升，電力公用事業股不再只扮演防禦角色，而是掌握「電力話語權」的亮點產業。 圖：Shutterstock

[Newtalk新聞] 美國 CES 展正式揭幕，輝達（NVDIA）執行長黃仁動、超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長陳立武等重量級科技人士接力登台，大聲急呼 2026 年 AI 將邁入「實體 AI」（Physical AI）與「代理 AI」（Agentic AI）元年，再掀起全球 AI 新商機一路從晶片、系統、資料中心到能源配置全面升級，激勵美國電力基建指數周二（6日）直衝 2026 開年以來新高。

法人預估，隨實體 AI 和代理 AI 等應用逐步落地，美國電力基建類股中、長線展望仍大有可為，未來漲升空間值得期待。

彭博資料顯示，自 2026 開年以來，截至周二，主要投資美國電力基建類股的「NYSE FactSet 美國電力基建指數」上漲 3.68%，漲幅贏過同期間「道瓊美國公用事業指數」0.37%、「S&P 500 公用事業指數」0.15%，表現突出，再度帶動市場看好美國 AI 基建成長前景。

受惠 2026 年美國 AI 基建如火如荼展開，電力、能源為眾多基建項目重點配置，激勵美國電力基建指數近期走勢回彈，指數收在今年來新高 268.04 點，帶旺電力、能源相關ETF，包括新光美國電力基建（009805）、FT潔淨能源（00899）、富邦ESG綠色電力（00920）、中信電池及儲能（00902）等 4 檔在周三（7 日）全數收漲，尤以 009805 單日成交量暴增上萬張張，較近月均量成長逾 50% 以上，顯示 AI 電力題材 2026 年持續火紅，市場買氣開始回升。





新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，當美國用電量創高、電價持續走升，電力公用事業股不再只扮演防禦角色，而是掌握「電力話語權」的亮點產業。其中，電網與電力設備投資受惠 AI 成長，從去年起，主要廠商積單現象明顯，未來營收獲利成長前景看好下，將成為美股中少數具長線「避險」與「成長」並存的雙題材。​

投資機構報告指出，AI 資料中心用電將在 2030 年前持續上修，美國電網與電力設備投資有機會維持 5～10 年的成長週期，若從中長期來看，劉恆誌認為，美國電力基建類股，長線基本面更受惠於 AI 算力帶動全國「用電與備轉容量需求」與「電價與電費結構」雙成長引擎驅動，股價都將重新定價，也帶動公用事業在資本市場的評價重新修正。

台新投信ETF投資團隊表示，2026 年來追蹤美國電力基建類股的主要指數表現突出，顯示在重量級 GE Vernova 等成分股釋出利多財測下，電力基建投資在新年度表現將相對大盤更具韌性，市場對「電力＋AI」投資題材持續關注。可透過ETF如 009805 等標的「定期定額」或「逢回分批」方式作中、長期布局，來掌握海外電力設備、公用事業與電網核心企業，利用 AI 帶動的成長性與公用事業穩定現金流特性，把握美國 AI 基建成長紅利，捕捉電力產業結構性翻轉的商機。

