黃仁勳結束5天訪台行程返美 預告6月出席國際電腦展宣布新消息

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束5天訪台行程，今天晚間6時許搭乘專機離台。黃仁勳離境前在松山機場受訪表示，由於輝達供應鏈正變得非常巨大，「我們必須在台灣招募更多人」；他也稱讚台灣人才非常優秀、工作非常努力，輝達要在台灣開設大型據點（big site），希望能擴張得更大。另外，輝達將在今年台北國際電腦展（Computex）舉辦一場大型主題演講，宣布很多新消息。

輝達執行長黃仁勳（中）結束5天訪台行程，2日傍晚搭機離台返美。（中央社）

黃仁勳1月29日來台後行程滿檔，當天先拜訪台積電創辦人張忠謀，接著1月30日參加輝達台灣尾牙、與員工同歡，1月31日宴請多家供應鏈合作夥伴，2月1日與台積電董事長暨總裁魏哲家等高層餐敘，今天參加多場會議後趕赴松山機場，結束5天訪台之旅。

黃仁勳晚間在機場商務中心門口接受媒體採訪，被問及是否有意在南台灣增設輝達總部。黃仁勳表示，輝達在高雄已經有辦公室，但目前大部分工程師都在台北，大型辦公室應該設立在工程師聚集之處。

黃仁勳說，輝達正在台灣招募大量工程師，因為輝達的供應鏈變得非常龐大。很久以前，輝達只製造繪圖處理器（GPU），但現今輝達已製造中央處理器（CPU）、GPU、網路晶片和交換器及許多複雜的產品，因此需要更多工程師打造更多產品，必須在台灣招募更多人。

黃仁勳強調，他對台灣的專業技術非常滿意，人才非常優秀，工作也非常努力，而且在輝達待得很久，對此他非常感激。輝達要在台灣開設大型據點，他希望能擴張得更大。

輝達執行長黃仁勳（左）2日結束5天的訪台行程，傍晚搭機離台前，為來送機的粉絲簽名。（中央社）

黃仁勳也提到，下次他回來台灣時，會帶媒體去看輝達的新大樓設計，這次先不透露的原因是想保留驚喜。他強調，那是一棟非常漂亮的建築，會盡快回來展示給大家看。

另外，黃仁勳表示，輝達在今年台北國際電腦展（Computex）將舉辦一場大型主題演講，宣布很多消息，輝達的合作夥伴也有很多新消息，今年的Computex會非常令人興奮。他也再度感謝供應鏈的支持，相信今年馬年會是非常好的一年。

黃仁勳最後說，他很想念家中愛犬Kuma和Momo，等不及要回家看牠們，不過接下來他將先飛往美國休士頓，隨後步入機場，專機於晚間6時47分起飛。