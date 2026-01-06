黃仁勳經典皮衣換了！新造型現身CES 網熱議：升級了

財經中心／游舒婷報導

消費性電子展（CES）在拉斯維加斯展開，輝達執行長黃仁勳舉辦主題演講，眼尖的網友則發現，黃仁勳的皮衣「似乎」升級了，從以往的經典皮衣換成鱷魚皮，讓外界眼睛一亮。

黃仁勳的皮衣變了。（圖右／Yahoo Finance YT、圖左／記者鄭孟晃攝影）

黃仁勳皮衣似乎成了他的正字標記，早在他成為媒體焦點前，他的皮衣裝扮早已維持20幾年，過往《紐約時報》就曾報導，黑色皮衣已經不僅是黃仁勳的個人標誌，同時也塑造成一種流行文化，大家看到黃仁勳出現，都會先認得他的皮衣。

而這次在CES亮相，除了輝達的新技術，另一熱議焦點就是他的皮衣，與過往的經典皮衣相比，黃仁勳這次的皮衣換成黑色鱷魚皮的紋路，視覺效果看起來更加閃亮又有氣勢。

黃仁勳在這次的主題演講中提到，計算產業進入物理AI時代，他發表與賓士長期合作的Alpamayo自動駕駛推理軟體；也正是宣布推出Cosmos 2.5平台，並展示了多款搭載Jetson Thor 晶片的機器人。

