黃仁勳罕見曝內心陰影「這1事」已33年！遭酸「難相處」本人親回應

黃仁勳透露每週7天都在工作，直到現在仍維持凌晨4時起床，甚至起床時都有當年「公司剩30天就要倒閉的焦慮」。（圖／翻攝Youtube頻道《Joe Rogan Experience》）

全球AI產業如火如荼，被外界封為「科技教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，一舉一動都成為焦點。然而，看似意氣風發的他，其實每天都活在高度焦慮之中。

現年62歲的黃仁勳坦言，即便輝達如今已躍居全球市值最大企業，他仍深怕公司一夕倒下，每週7天、每天至少14小時埋首工作，心中始終揮不去「公司只剩30天就會倒閉」的陰影。他直白地說：「比起成功的決心，對失敗的恐懼更能推動我前進。」

黃仁勳近日接受美國知名Podcast《Joe Rogan Experience》專訪，罕見談起經營輝達的巨大壓力。他透露自己每天清晨4點就起床，第一件事就是檢查電子郵件，工作幾乎全年無休。他坦言，這種「倒閉倒數30天」的警訊，在他心裡已經迴響了33年。

即便主持人提醒，輝達如今早已是世界龍頭企業，但黃仁勳仍語氣堅定地回應：「是的，我每天早上醒來，依然這麼想。」

其實，輝達在創業初期曾於1990年前後三度瀕臨破產，這段刻骨銘心的經歷深深烙印在黃仁勳心中，使他至今仍保持高度警戒。他坦言，當年的脆弱感、極度不確定性與不安全感，都成為他不敢鬆懈的理由。

也因為如此強烈的責任感與完美傾向，黃仁勳的管理風格在員工眼中常被視為「太嚴格、難相處」。但他本人完全不避諱，反而直言：「如果要成就非凡，就不該期待過程會容易。」

輝達執行長黃仁勳近期接受美國知名Podcast節目專訪。（圖／翻攝Youtube頻道《Joe Rogan Experience》）

