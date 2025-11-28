黃仁勳美食地圖再+1！延吉街大啖台式早餐

輝達執行長黃仁勳與早餐店店員合照。（圖／民眾提供）





輝達執行長黃仁勳也是美食家，為了探望『94歲的台積電創辦人：張忠謀』，低調旋風來台灣，而黃仁勳被發現他的美食地圖再加一，今天早上，他帶著老婆Lori一起去吃台式早餐，點了豆漿、蛋餅、蘿蔔糕滿滿一桌，也因為他的現身在現場引起騷動，粉絲都來跟他合照，讓他瞬間成了人形立牌。

店門口一早擠滿人潮，延吉街的24小時豆漿店，來了重量級賓客，輝達執行長黃仁勳，起了個大早來吃台式早餐，遇到熱情粉絲，他也開心一一合照來者不拒，瞬間成了人形立牌。

廣告 廣告

民眾：「我就過來看到，怎麼了大家都在排隊，我可能要等一小時，我就走進來了就發現，黃仁勳準備離開，所以我真的是意外遇見他。」

就坐在店裡面吃早餐，點了滿滿一桌花了約800元，有豆漿蔥抓餅蘿蔔糕，黃仁勳美食地圖再加一，甚至還走進廚房裡參觀，當然也不忘跟店員合照。

早餐店老闆：「蛋餅饅頭鍋貼豆漿，他們（黃仁勳夫婦）在這邊吃的。」

黃仁勳快閃來台，28日一早還不到8點，他就出現在文華東方門口，談到好友張忠謀的狀況，他也做出回應。

輝達執行長黃仁勳：「他很好謝謝，他非常好。」

近期AI晶片掀起的算力軍備競賽持續升溫，Google積極推廣TPU，但是黃仁勳也沒在怕。

輝達執行長黃仁勳：「ASIC有它適合的領域，輝達的GPU平台，是全球都在用，我們可以在每個雲端上運作，也可以在，世界上每個AI模型上運用，只有我們這個系統，可以給全世界的AI模型使用，無論你要什麼，輝達都能提供，這個市場太大了，成長太快，有非常多競爭，輝達每天都有很多競爭，所以我們必須要繼續加快腳步，我們的地位很強也很獨特，所以我們要很努力。」

加緊腳步繼續努力，黃仁勳旋風來台，也為AI產業前景，打了一劑強心針。

更多東森新聞報導

黃仁勳快閃來台！已拜訪張忠謀：身體狀況好

黃仁勳又來了！ 現身買蜜餞 晚上估見台積電創辦人張忠謀

罕見大吐苦水！黃仁勳：市場標準高怎做都不對

